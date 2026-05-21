Katastrofalny stan torowiska w Warszawie. Tramwaje znikną z ważnej trasy
Aleje Jerozolimskie bez tramwajów przez dwa miesiące. Tory są w katastrofalnym stanie
Warszawiaków czekają ogromne utrudnienia komunikacyjne. Tramwaje Warszawskie zapowiedziały całkowite wstrzymanie ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich między Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. Powodem jest fatalny stan torowiska, którego zużycie w niektórych miejscach sięga nawet 90 proc. Remont potrwa przez czerwiec i lipiec, a utrudnienia odczują zarówno pasażerowie komunikacji miejskiej, jak i kierowcy.
Torowisko w centrum Warszawy jest w bardzo złym stanie
Tramwajarze podkreślają, że dalsze odkładanie remontu nie było już możliwe.
Aleje Jerozolimskie należą do najbardziej obciążonych tras tramwajowych w stolicy.
W godzinach szczytu jednym kierunkiem przejeżdża tam nawet 45 tramwajów.
Według Tramwajów Warszawskich poziom zużycia szyn przy niektórych przystankach osiągnął już 80–90 proc.
Od początku roku na tym odcinku doszło do około 50 różnych awarii.
Obecnie tramwaje poruszają się tam bardzo wolno, miejscami z prędkością zaledwie 10–20 km/h.
Największy problem stanowi Most Poniatowskiego
Szczególnie zły stan infrastruktury dotyczy Mostu Poniatowskiego oraz jego wiaduktu.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał wymianę elementów torowiska i uszczelnienie konstrukcji przeprawy.
Aby przeprowadzić te prace, konieczny będzie całkowity demontaż szyn.
Remont obejmie sześć kilometrów torów
Prace mają rozpocząć się pod koniec maja.
Pierwsze działania przygotowawcze ruszą już 25 maja w godzinach nocnych.
Natomiast od 30 maja całkowicie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy.
Remont obejmie około sześciu kilometrów pojedynczego toru.
Zakres prac przewiduje:
– wymianę szyn,
– przebudowę podbudowy torowiska,
– remont przejazdów przez tory,
– wymianę urządzeń wyrównawczych.
Tramwajarze zakładają zakończenie głównych prac do końca lipca.
Niewykluczone jednak, że część robót będzie prowadzona także podczas dwóch sierpniowych weekendów.
Ogromne utrudnienia dla pasażerów i kierowców
Przez dwa miesiące mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na duże zmiany w komunikacji miejskiej.
ZTM zapowiedział skrócenie i zawieszenie części linii tramwajowych.
Uruchomione zostaną także linie zastępcze.
Między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona kursować będzie autobusowa linia Z9.
W godzinach szczytu autobusy mają pojawiać się nawet co dwie minuty.
Dodatkowo częściej kursować będą autobusy linii 158.
Kierowcy również odczują skutki remontu
Roboty oznaczają także utrudnienia drogowe.
Tramwajarze zajmą pasy przylegające do torowiska, co ograniczy ruch samochodowy.
W godzinach popołudniowego szczytu jeden z pasów ma być jednak czasowo oddawany kierowcom.
To pierwsza w Warszawie tak duża dynamiczna organizacja ruchu.
Oznakowanie drogowe będzie zmieniane dwa razy dziennie.
Plac Starynkiewicza stanie się ważnym węzłem przesiadkowym
W czasie remontu większą rolę ma odegrać pętla tramwajowa na Placu Starynkiewicza.
Na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ulicy Żelaznej wdrożono już priorytet dla tramwajów.
Ma to usprawnić kursowanie składów kończących tam trasę.
Nowe torowisko ma przyspieszyć przejazdy
Po zakończeniu prac czas przejazdu Alejami Jerozolimskimi ma skrócić się o około dwie minuty.
Nie wiadomo jednak, czy uda się zwiększyć prędkość tramwajów na Moście Poniatowskiego.
Obecnie obowiązuje tam ograniczenie do 10 km/h z powodu hałasu zgłaszanego przez mieszkańców.
Po remoncie mają zostać wykonane nowe pomiary hałasu.
Kolejne remonty już w planach
Tramwaje Warszawskie zapowiadają, że w kolejnych latach remontów doczekają się także torowiska na Moście Śląsko-Dąbrowskim i Moście Gdańskim.
Według spółki infrastruktura tramwajowa na wielu przeprawach w stolicy jest już mocno wyeksploatowana i wymaga pilnych prac modernizacyjnych.
