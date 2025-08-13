Kaufland kusi gigantyczną obniżką, aż -52%! Polacy masowo kupują ten produkt
Już teraz w Kauflandzie pojawiła się wyjątkowa letnia okazja, która może skusić miłośników świeżych i soczystych smaków. To propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat i sprzyja większym zakupom.
Słodka okazja w Kauflandzie – arbuzy tańsze o ponad połowę!
W upalne sierpniowe dni nie ma nic lepszego niż soczysty, schłodzony arbuz. Teraz ten letni przysmak można kupić w Kauflandzie w wyjątkowo niskiej cenie – sieć obniżyła cenę o aż 52%! Zamiast 3,99 zł za kilogram, zapłacimy jedynie 1,89 zł.
Promocja dotyczy arbuzów luzem, które doskonale sprawdzą się jako orzeźwiająca przekąska, składnik letnich sałatek czy baza do smoothie. Dzięki tak dużej obniżce, można pozwolić sobie na solidny zapas i cieszyć się ich smakiem przez całe lato.
Oferta obowiązuje w sklepach Kaufland do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć. Biorąc pod uwagę popularność arbuza wśród Polaków, te słodkie giganty mogą zniknąć z półek w ekspresowym tempie.
