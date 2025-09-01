„Każdy dzień to nowe umiejętności”. Pierwsza Dama z przesłaniem do uczniów i nauczycieli
Pierwsza Dama Marta Nawrocka rozpoczęła nowy rok szkolny w Wolanowie, składając życzenia uczniom, nauczycielom i rodzicom. Podkreśliła wagę rozwijania pasji, cierpliwości w pracy z dziećmi oraz radości i dumy płynącej z ich codziennych osiągnięć.
Pierwsza Dama z życzeniami dla uczniów i nauczycieli na rozpoczęcie roku szkolnego
Wolanów stał się dziś miejscem symbolicznego otwarcia nowego roku szkolnego z udziałem Pierwszej Damy, Marty Nawrockiej. W swoim wystąpieniu zwróciła się zarówno do uczniów, jak i do rodziców oraz nauczycieli, podkreślając wagę edukacji i wspólnej odpowiedzialności za młode pokolenie.
– Kochani uczniowie, życzę Wam, aby ten rok szkolny był czasem rozwijania pasji i talentów, odkrywania świata. Wam, drodzy nauczyciele, życzę dużo cierpliwości i niegasnącej satysfakcji zawodowej. A nam rodzicom dużo radości i dumy z każdego dnia, w którym nasze dzieci będą zdobywać nowe umiejętności – mówiła Pierwsza Dama.
Nawrocka zwróciła też uwagę, że rozpoczęcie roku szkolnego to szczególny moment nie tylko dla dzieci, ale także dla ich opiekunów. – Kiedy dziecko staje się uczniem, my rodzice również zaczynamy nową drogę – zaznaczyła, podkreślając znaczenie dialogu i budowania w szkołach bezpiecznej przestrzeni.
Obecność Pierwszej Damy w Wolanowie nadała uroczystości szczególnego charakteru. Jej słowa towarzyszyły nie tylko uczniom rozpoczynającym naukę, ale także nauczycielom i rodzicom, dla których nowy rok szkolny to czas nowych wyzwań i nadziei.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.