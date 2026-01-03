Każdy kierowca zapłaci ponad 300 zł. Rząd wprowadza nowe opłaty od 2026 roku
Od początku 2026 roku kierowców czeka finansowe zaskoczenie. Rząd zdecydował o podniesieniu opłat za wydanie prawa jazdy, rejestrację pojazdu i tablice, a jedna wizyta w urzędzie może kosztować ponad 300 zł. Zmiany obejmą wszystkich – zarówno nowych kierowców, jak i osoby wymieniające dokumenty.
Nowe opłaty dla kierowców od 2026 roku. Wizyta w urzędzie będzie droższa
Początek 2026 roku przyniesie kierowcom wyraźne podwyżki opłat urzędowych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie, które podnosi ceny za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych. Zmiany obejmą wszystkich – zarówno osoby rejestrujące samochód, jak i tych, którzy będą musieli wymienić dokumenty. W praktyce jedna wizyta w wydziale komunikacji może kosztować ponad 300 zł.
Dlaczego rząd podnosi opłaty
Obecne stawki za dokumenty komunikacyjne obowiązują od wielu lat. Opłaty za tablice rejestracyjne nie były zmieniane od 2004 roku, za dowód rejestracyjny od 2010 roku, a za prawo jazdy od ponad 12 lat. W tym czasie znacząco wzrosły koszty obsługi administracyjnej, ceny druków urzędowych oraz wynagrodzenia pracowników.
Samorządy od dawna wskazywały, że wydziały komunikacji generują straty. Rząd przychylił się do tych argumentów i zaproponował jednorazową waloryzację stawek, uwzględniającą inflację oraz wzrost kosztów pracy.
Nowe stawki. Ile zapłacą kierowcy
Z projektu rozporządzenia wynika, że od 2026 roku obowiązywać będą wyższe opłaty za większość dokumentów:
- wydanie prawa jazdy: 115,50 zł zamiast 100 zł,
- międzynarodowe prawo jazdy: 40,50 zł zamiast 35 zł,
- dowód rejestracyjny: 62,50 zł zamiast 54 zł,
- pozwolenie czasowe: 16 zł zamiast 13,50 zł,
- komplet zwykłych tablic rejestracyjnych: 92,50 zł zamiast 80 zł,
- tablica motocyklowa: 46,50 zł,
- tablica motorowerowa: 35 zł,
- znak legalizacyjny: 14,50 zł.
Największa zmiana dotyczy tablic indywidualnych. Ich cena wzrośnie trzykrotnie – z 1000 zł do 3000 zł.
Rejestracja auta i prawo jazdy. Łączny koszt może zaskoczyć
Obecnie standardowa rejestracja samochodu kosztuje około 150–160 zł. Po zmianach opłata wzrośnie do blisko 190 zł. Jeśli do tego dojdzie wydanie prawa jazdy, łączny koszt wizyty w urzędzie przekroczy 300 zł.
Podwyżki obejmą zarówno osoby kupujące samochód, jak i nowych kierowców rozpoczynających formalnie swoją przygodę z jazdą.
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy to miliony spraw
Wyższa opłata za prawo jazdy dotknie nie tylko osób zdających egzamin. Zgodnie z przepisami unijnymi, wszystkie bezterminowe prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku będą musiały zostać wymienione w latach 2028–2033. Szacuje się, że obowiązek ten obejmie około 15 milionów kierowców.
Nowe dokumenty będą wydawane maksymalnie na 15 lat, a w przypadku niektórych kategorii zawodowych – na krótszy okres, zgodnie z orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi.
Kiedy zmiany wejdą w życie
Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że nowe stawki zaczną obowiązywać już na początku 2026 roku.
Dla kierowców oznacza to jedno: każda sprawa w wydziale komunikacji będzie droższa, a planując zakup auta lub wymianę dokumentów, trzeba uwzględnić wyższe koszty administracyjne.
