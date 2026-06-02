Ketchup i majonez już nie będą podawane jak dotychczas. Unijna rewolucja uderzy w gastronomię

Wielkimi krokami zbliża się moment, w którym restauracyjne stoliki w całej Europie przejdą wizualną i ekologiczną metamorfozę. Od połowy sierpnia bieżącego roku z lokali gastronomicznych zaczną masowo znikać małe, plastikowe oraz foliowane opakowania z popularnymi sosami. Unia Europejska wypowiada wojnę trudnym do przetworzenia odpadom, zmuszając branżę do wdrożenia zupełnie nowych rozwiązań.

Rewolucja na stolikach już od 12 sierpnia Dokładnie 12 sierpnia 2026 roku we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty, w tym również w Polsce, zacznie obowiązywać zakaz wydawania klientom jednorazowych porcji przypraw płynnych i sosów, takich jak ketchup, majonez, musztarda czy sos sojowy, o ile posiłek jest spożywany na miejscu w lokalu. Ta z pozoru drobna zmiana to w rzeczywistości jeden z pierwszych namacalnych etapów walki z zalewającym nas plastikiem. Podstawą prawną tych działań jest unijne rozporządzenie nr 40 z 2025 roku, znane w nomenklaturze biznesowej jako PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Dokument ten ujrzał światło dzienne w Dzienniku Urzędowym UE 22 stycznia 2025 roku i wszedł w życie niespełna trzy tygodnie później – 11 lutego. Ponieważ przepisy te mają formę rozporządzenia europejskiego, od 12 sierpnia 2026 roku stają się automatycznie i bezpośrednio wiążące w polskim porządku prawnym, bez konieczności czasochłonnego uchwalania krajowych ustaw wdrażających.

Dlaczego poręczne saszetki trafiły na czarną listę? Choć miniaturowe porcje sosów uchodziły za szalenie wygodne, gwarantowały wysoki standard higieniczny i zapobiegały marnowaniu żywności, to ich profil ekologiczny budził ogromne zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Przeciętna saszetka rzadko kiedy składa się z czystego, łatwego do odzyskania surowca. Najczęściej jest to skomplikowany laminat – papier odporny na tłuszcz trwale połączony z powłoką z tworzywa sztucznego. Co gorsza, do ich produkcji nagminnie wykorzystuje się związki perfluoroalkilowe (PFAS). Te substancje chemiczne, potocznie nazywane „wiecznymi chemikaliami” ze względu na swoją niemal nieskończoną trwałość w środowisku, zapewniają opakowaniu idealną barierę dla wilgoci i tłuszczu. Cena tej wygody jest jednak ogromna: takie wielowarstwowe odpady są w zasadzie niemożliwe do poddania klasycznemu recyklingowi. W efekcie miliardy zużytych opakowań po sosach kończą swoją drogę na przepełnionych wysypiskach lub w piecach spalarni odpadów. Skala problemu w liczbach: Według oficjalnych danych statystycznych Komisji Europejskiej, wszelkiego rodzaju opakowania generują obecnie blisko 40% całkowitego zużycia tworzyw sztucznych na terenie Unii Europejskiej. Jeszcze w 2022 roku statystyczny mieszkaniec UE generował średnio aż 186,5 kilograma odpadów opakowaniowych rocznie. Nowe, restrykcyjne prawo ma zahamować ten niebezpieczny trend i wymusić przejście na tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Co z jedzeniem na wynos? Harmonogram zmian dla gastronomii Ustawodawca unijny podszedł do tematu etapowo, wprowadzając wyraźne rozróżnienie pomiędzy konsumpcją na miejscu a usługami typu „take-away”. W przypadku dań zamawianych na wynos lub z dostawą do domu, jednorazowe systemy pakowania zachowają legalność przez najbliższy czas. Sektor ten czekają jednak poważne transformacje w kolejnych latach. Tabela: Kalendarz wdrażania przepisów PPWR w sektorze gastronomicznym i hotelarskim Data wejścia w życie Zakres restrykcji i nowe obowiązki przedsiębiorców Obszar i podmioty objęte regulacją 12 sierpnia 2026 r. Absolutny zakaz wydawania jednorazowych saszetek z sosami i przyprawami płynnymi. Wszystkie restauracje, bary i punkty gastro – wyłącznie dla posiłków na miejscu. Rok 2027 Przedsiębiorcy mają prawny obowiązek obsłużyć klienta do jego własnego, przyniesionego z domu pojemnika. Sektor dań na wynos; zakaz pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat za użycie naczynia klienta. Rok 2028 Konieczność oferowania przez restauracje alternatywnych opakowań wielokrotnego użytku. Gastronomia na wynos; wdrażanie systemów kaucyjnych i opakowań zwrotnych. 1 stycznia 2030 r. Wielki przełom. Całkowity zakaz małych opakowań jednorazowych na przyprawy, cukier, dżemy czy śmietankę. Wszystkie opakowania w UE muszą nadawać się do recyklingu. Hotele (w tym miniaturowe kosmetyki i detergenty), restauracje, firmy cateringowe, lekkie torby foliowe.

Cukier, sól i hotelowe niespodzianki. Kto straci najwięcej? Prawdziwe trzęsienie ziemi dla branży HoReCa (Hotele, Restauracje, Catering) nadejdzie na początku kolejnej dekady. Zgodnie z zapisami artykułu 25 oraz Załącznika V rozporządzenia PPWR, z dniem 1 stycznia 2030 roku zakazane zostaną małe porcje cukru, dżemów, miodu, masła czy śmietanki do kawy. Co ciekawe, na liście restrykcji wprost wymieniono cukier, natomiast przepisy całkowicie milczą na temat soli. Choć miniaturowa sól generuje identyczne problemy ekologiczne, formalnie pozostaje poza zakazem, co może się jednak zmienić przy kolejnych interpretacjach urzędników. Z rynku znikną również uwielbiane przez podróżnych, ale skrajnie nieekologiczne hotelowe miniaturki szamponów, żeli pod prysznic czy malutkie kostki mydła, które po jednym użyciu lądowały w koszu. Zastąpią je dozowniki wielokrotnego napełniania. Wszystko to ma pomóc w realizacji celów Zielonego Ładu – redukcji odpadów opakowaniowych na osobę o 5% do 2030 roku i docelowo o 15% do roku 2040.