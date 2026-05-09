Kiedy przejść na emeryturę? Eksperci wskazują dwa konkretne miesiące w roku
Podstawową zasadą polskiego systemu jest zależność: im dłużej pracujemy, tym wyższe otrzymujemy świadczenie. Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa przyszłą wypłatę o około 10-15 proc. Wynika to z faktu dłuższego odkładania składek oraz krótszego okresu prognozowanego pobierania emerytury.
Wiek emerytalny i staż pracy
Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Osiągnięcie tego wieku daje prawo do przejścia na emeryturę, ale nie jest obowiązkiem. Staż pracy ma znaczenie przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej. Obecnie wymagany okres składkowy i nieskładkowy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Sposób wyliczania świadczenia
Emerytura to wynik dzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawę stanowi suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na koncie w ZUS, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz środków zapisanych na subkoncie. Tablice średniego dalszego trwania życia publikuje co roku Główny Urząd Statystyczny.
Kiedy najlepiej złożyć wniosek?
Wybór miesiąca przejścia na emeryturę ma znaczenie dla wysokości świadczenia. Eksperci wskazują, że korzystnymi miesiącami są luty oraz lipiec. W lutym seniorzy mogą liczyć na marcową waloryzację świadczeń. Z kolei w lipcu uwzględniana jest roczna waloryzacja składek i kapitału początkowego, która następuje w czerwcu.
Zasada jednego dnia
Ważną zasadą jest rozwiązanie stosunku pracy co najmniej jeden dzień przed przejściem na emeryturę. Brak rozwiązania umowy z pracodawcą skutkuje zawieszeniem prawa do wypłaty świadczenia przez ZUS, mimo formalnego przyznania decyzji o emeryturze.
Łączenie pracy z emeryturą
Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń. Ich zarobki nie wpływają na wysokość wypłacanej przez ZUS emerytury. Inne zasady obowiązują osoby na emeryturach wcześniejszych, gdzie przekroczenie określonych limitów przychodów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat.
