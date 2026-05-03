Kiedy zapadną decyzje o Twoim kredycie? Znamy kalendarz RPP na 2026 rok, Warszawa czeka na te daty.
Dla tysięcy warszawiaków spłacających kredyty hipoteczne, każda decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) to moment prawdy dla domowego budżetu. Business Insider opublikował pełny harmonogram posiedzeń Rady na 2026 rok. To najważniejszy kalendarz dla polskiej gospodarki, sprawdź, w jakie dni oczy całego kraju będą zwrócone na ulicę Świętokrzyską w Warszawie, gdzie zapadają decyzje o wysokości stóp procentowych.
Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, Rada Polityki Pieniężnej w 2026 roku planuje zachować standardowy cykl pracy, spotykając się na posiedzeniach decyzyjnych raz w miesiącu, z wyjątkiem sierpnia, który tradycyjnie jest miesiącem urlopowym. Każde z tych spotkań kończy się komunikatem, który bezpośrednio wpływa na wskaźnik WIBOR, a tym samym na wysokość rat kredytów oraz oprocentowanie lokat.
Kluczowe daty dla kredytobiorców – harmonogram RPP 2026:
- Maj: 5-6 (wtorek-środa)
- Czerwiec: 9-10 (wtorek-środa)
- Lipiec: 7-8 (wtorek-środa) – publikacja Raportu o inflacji
- Wrzesień: 8-9 (wtorek-środa)
- Październik: 6-7 (wtorek-środa)
- Listopad: 3-4 (wtorek-środa) – publikacja Raportu o inflacji
- Grudzień: 8-9 (wtorek-środa)
Dlaczego te daty są tak ważne dla mieszkańców stolicy?
W Warszawie koncentruje się największy w Polsce rynek nieruchomości i kredytów hipotecznych. Zmiana stóp procentowych o ułamek punktu procentowego przekłada się na realne różnice w miesięcznych opłatach, sięgające często kilkuset złotych. Jak zauważa Business Insider, szczególnie istotne będą posiedzenia w marcu, lipcu i listopadzie. To właśnie wtedy członkowie RPP zapoznają się z najnowszymi projekcjami inflacji i PKB, co zazwyczaj stanowi najsilniejszą podstawę do zmiany kosztu pieniądza.
Warto zwrócić uwagę, że posiedzenia są zazwyczaj dwudniowe. Pierwszego dnia odbywa się część analityczna, a drugiego głosowanie nad poziomem stóp i publikacja komunikatu. Dzień po zakończeniu posiedzenia odbywa się zazwyczaj konferencja prasowa prezesa NBP, która rzuca światło na dalsze plany Rady.
Czego spodziewać się po RPP w 2026 roku?
Choć sam harmonogram nie przesądza o kierunku zmian, eksperci cytowani przez Business Insider podkreślają, że rok 2026 może być czasem stabilizacji lub ostrożnych ruchów w dół, o ile inflacja w Warszawie i całym kraju utrzyma się w ryzach celu inflacyjnego. Posiadanie tego kalendarza pozwala przedsiębiorcom i osobom prywatnym lepiej zaplanować większe wydatki oraz zabezpieczyć się przed ewentualną zmiennością rynku.
Źródło: Opracowanie na podstawie harmonogramu posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej na rok 2026, opublikowanego przez serwis Business Insider Polska (03.05.2026).
