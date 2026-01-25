Kiedy zrobimy zakupy w niedzielę? Oto pełna lista dat na 2026 rok. Pierwsza okazja już lada moment

25 stycznia 2026 11:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Temat zakazu handlu od lat dzieli Polaków, budząc skrajne emocje zarówno wśród klientów, jak i pracowników branży. Mimo licznym zapowiedziom politycznym dotyczącym liberalizacji przepisów, w 2026 roku wciąż musimy korzystać z kalendarza, by nie pocałować klamki w ulubionej galerii. Sprawdzamy, w które dni ustawowe ograniczenia nie będą obowiązywać.

System, do którego musieliśmy się przyzwyczaić, funkcjonuje w polskiej przestrzeni prawnej już od ośmiu lat. Został wprowadzony ustawą ze stycznia 2018 roku, którą swoim podpisem zatwierdził prezydent Andrzej Duda. Przepisy te precyzyjnie określają, że w niedziele i święta prowadzenie sprzedaży oraz powierzanie pracownikom obowiązków handlowych jest co do zasady zabronione.

Kiedy sklepy będą otwarte? Kalendarz 2026

Choć regułą jest zamknięcie sklepów, ustawodawca przewidział stałe wyjątki. Zakupy zrobimy w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc oraz w trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.

W 2026 roku wypada łącznie osiem niedziel handlowych. Pierwsza z nich czeka nas już w najbliższych dniach.

Pełny harmonogram otwarcia sklepów:

  • 25 stycznia (najbliższa okazja)

  • 29 marca (przed Wielkanocą)

  • 26 kwietnia

  • 28 czerwca

  • 30 sierpnia

  • 6 grudnia (okres przedświąteczny)

  • 13 grudnia (okres przedświąteczny)

  • 20 grudnia (okres przedświąteczny)

Polityczne obietnice a rzeczywistość

Warto odnotować, że obecny stan prawny jest wynikiem braku nowych regulacji. Mimo że w latach 2024 i 2025 temat zniesienia lub poluzowania zakazu handlu często pojawiał się w debacie publicznej, parlament nie uchwalił żadnej nowelizacji. Oznacza to utrzymanie status quo i konieczność planowania większych zakupów z wyprzedzeniem.

Luki w prawie

Ograniczenia handlu nie są jednak szczelne. Ustawa przewiduje aż 32 wyłączenia spod zakazu. Kreatywność przedsiębiorców sprawia, że niektóre markety działają jako placówki oświatowo-kulturalne czy wypoczynkowe, przypominając bardziej czytelnie niż sklepy, co pozwala im legalnie obsługiwać klientów nawet w dni objęte zakazem.

