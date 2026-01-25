Kierowca nie zauważył rowerzysty. 62-latek trafił do szpitala

25 stycznia 2026 14:49

 

Na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Somianka doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. 62-letni mężczyzna został poważnie ranny po potrąceniu przez samochód osobowy i trafił do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Fot. Pixabay

Wypadek na drodze krajowej nr 62 w Somiance. Poważnie ranny rowerzysta

W piątek 25 stycznia 2026 r. po południu na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Somianka w powiecie wyszkowskim doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy potrącił 62-letniego rowerzystę. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Zdarzenie po zmroku

Do wypadku doszło około godziny 17:30, już po zapadnięciu zmroku. Zdarzenie miało miejsce na oświetlonym odcinku drogi, na pasie ruchu w kierunku Wyszkowa. Zarówno samochód, jak i rowerzysta poruszali się w tym samym kierunku.

Według wstępnych ustaleń policji kierujący samochodem osobowym marki BMW nie zauważył jadącego przed nim rowerzysty i doszło do potrącenia.

Stan poszkodowanego

62-letni rowerzysta doznał poważnych obrażeń ciała. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które udzieliły pierwszej pomocy i przetransportowały poszkodowanego do szpitala.

Kierowca BMW został przebadany alkomatem. Był trzeźwy. Policja prowadzi dalsze czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia.

Kolejny niebezpieczny wypadek

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że to kolejny w ostatnim czasie poważny wypadek z udziałem rowerzysty. Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym i przy ograniczonej widoczności.

Apel policji do rowerzystów i kierowców

Policjanci apelują do rowerzystów o dbanie o widoczność i stan techniczny rowerów. Podkreślają znaczenie sprawnego oświetlenia oraz elementów odblaskowych, które zwiększają bezpieczeństwo po zmroku.

Zwracają się również do kierowców, przypominając o obowiązku dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowania szczególnej uwagi wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Co to oznacza dla czytelnika

  • po zmroku ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów znacząco rośnie
  • sprawne oświetlenie i elementy odblaskowe zwiększają widoczność
  • kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach krajowych
  • policja prowadzi postępowanie wyjaśniające
  • bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu
