Kierowca nie zauważył rowerzysty. 62-latek trafił do szpitala
Na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Somianka doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. 62-letni mężczyzna został poważnie ranny po potrąceniu przez samochód osobowy i trafił do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
Wypadek na drodze krajowej nr 62 w Somiance. Poważnie ranny rowerzysta
W piątek 25 stycznia 2026 r. po południu na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Somianka w powiecie wyszkowskim doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy potrącił 62-letniego rowerzystę. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.
Zdarzenie po zmroku
Do wypadku doszło około godziny 17:30, już po zapadnięciu zmroku. Zdarzenie miało miejsce na oświetlonym odcinku drogi, na pasie ruchu w kierunku Wyszkowa. Zarówno samochód, jak i rowerzysta poruszali się w tym samym kierunku.
Według wstępnych ustaleń policji kierujący samochodem osobowym marki BMW nie zauważył jadącego przed nim rowerzysty i doszło do potrącenia.
Stan poszkodowanego
62-letni rowerzysta doznał poważnych obrażeń ciała. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które udzieliły pierwszej pomocy i przetransportowały poszkodowanego do szpitala.
Kierowca BMW został przebadany alkomatem. Był trzeźwy. Policja prowadzi dalsze czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia.
Kolejny niebezpieczny wypadek
Funkcjonariusze zwracają uwagę, że to kolejny w ostatnim czasie poważny wypadek z udziałem rowerzysty. Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym i przy ograniczonej widoczności.
Apel policji do rowerzystów i kierowców
Policjanci apelują do rowerzystów o dbanie o widoczność i stan techniczny rowerów. Podkreślają znaczenie sprawnego oświetlenia oraz elementów odblaskowych, które zwiększają bezpieczeństwo po zmroku.
Zwracają się również do kierowców, przypominając o obowiązku dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowania szczególnej uwagi wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Co to oznacza dla czytelnika
- po zmroku ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów znacząco rośnie
- sprawne oświetlenie i elementy odblaskowe zwiększają widoczność
- kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach krajowych
- policja prowadzi postępowanie wyjaśniające
- bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.