Kierowco szykuj się na zmiany od marca! Prawo jazdy stracisz znacznie łatwiej niż dotychczas.
Koniec z szybką jazdą poza obszarem zabudowanym
Największą nowością jest zrównanie sankcji za przekroczenie prędkości na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym z tymi, które obowiązują w miastach. Od marca 2026 r. przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na takich drogach będzie skutkować automatycznym zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Do tej pory ta dotkliwa kara dotyczyła głównie terenu zabudowanego.
Kiedy stracisz prawo jazdy od marca 2026? Tabela kar
Nowe przepisy precyzują sytuacje, w których funkcjonariusz policji będzie zobligowany do zatrzymania uprawnień:
|Rodzaj wykroczenia
|Kara od marca 2026
|Zakres obowiązywania
|Prędkość +51 km/h
|Utrata prawa jazdy na 3 m-ce
|Teren zabudowany oraz drogi jednojezdniowe poza miastem
|Recydywa prędkości
|Podwójna stawka mandatu + 6 m-cy bez prawa jazdy
|Wszystkie rodzaje dróg
|Wyprzedzanie na pasach
|Wysoki mandat i punkty (możliwa utrata przy limicie)
|Wzmożone kontrole kaskadowe
|Jazda bez uprawnień (po zatrzymaniu)
|Przedłużenie kary do 6 m-cy / zakaz prowadzenia
|Każdy przypadek zatrzymania przez patrol
Walka z „recydywistami drogowymi”
Artykuł podkreśla, że nowe przepisy kładą szczególny nacisk na osoby, które notorycznie łamią prawo. System informatyczny policji będzie automatycznie flagować kierowców, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat popełnili to samo ciężkie wykroczenie. W takim przypadku nie ma mowy o pouczeniu – policjant musi nałożyć najwyższą możliwą karę przewidzianą w taryfikatorze.
Co to oznacza dla kierowców w 2026 roku?
Zmiany w przepisach to jasny sygnał dla użytkowników dróg:
- Noga z gazu na „krajówkach”: Drogi poza miastem przestają być bezpiecznym azylem dla osób lubiących szybką jazdę. Ryzyko utraty dokumentu jest tam teraz identyczne jak na osiedlowych uliczkach.
- Automatyzacja kary: Po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję, informacja trafia natychmiast do bazy CEPiK. Nawet jeśli kierowca fizycznie nie ma przy sobie dokumentu, uprawnienia są blokowane systemowo.
- Więcej kontroli „nieoznakowanych”: Od marca policja planuje zwiększyć liczbę patroli w radiowozach z wideorejestratorami na odcinkach dróg jednojezdniowych, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków.
- Kursy redukujące punkty: Warto śledzić zmiany w zasadach kursów doszkalających, ponieważ przy surowszych karach limit 24 punktów (lub 20 dla młodych kierowców) można wyczerpać znacznie szybciej.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu Business Insider Polska dotyczącego zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym wchodzących w życie w marcu 2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.