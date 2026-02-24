Kierowco szykuj się na zmiany od marca! Prawo jazdy stracisz znacznie łatwiej niż dotychczas.

Marzec 2026 roku przynosi surowe zmiany dla kierowców poruszających się po polskich drogach. Nowelizacja przepisów ma na celu walkę z piratami drogowymi poprzez uproszczenie procedur odbierania prawa jazdy. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu wykroczeń, za które dokument traci się natychmiastowo na okres trzech miesięcy.

Koniec z szybką jazdą poza obszarem zabudowanym

Największą nowością jest zrównanie sankcji za przekroczenie prędkości na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym z tymi, które obowiązują w miastach. Od marca 2026 r. przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na takich drogach będzie skutkować automatycznym zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Do tej pory ta dotkliwa kara dotyczyła głównie terenu zabudowanego.

Kiedy stracisz prawo jazdy od marca 2026? Tabela kar

Nowe przepisy precyzują sytuacje, w których funkcjonariusz policji będzie zobligowany do zatrzymania uprawnień:

Rodzaj wykroczenia Kara od marca 2026 Zakres obowiązywania
Prędkość +51 km/h Utrata prawa jazdy na 3 m-ce Teren zabudowany oraz drogi jednojezdniowe poza miastem
Recydywa prędkości Podwójna stawka mandatu + 6 m-cy bez prawa jazdy Wszystkie rodzaje dróg
Wyprzedzanie na pasach Wysoki mandat i punkty (możliwa utrata przy limicie) Wzmożone kontrole kaskadowe
Jazda bez uprawnień (po zatrzymaniu) Przedłużenie kary do 6 m-cy / zakaz prowadzenia Każdy przypadek zatrzymania przez patrol

Walka z „recydywistami drogowymi”

Artykuł podkreśla, że nowe przepisy kładą szczególny nacisk na osoby, które notorycznie łamią prawo. System informatyczny policji będzie automatycznie flagować kierowców, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat popełnili to samo ciężkie wykroczenie. W takim przypadku nie ma mowy o pouczeniu – policjant musi nałożyć najwyższą możliwą karę przewidzianą w taryfikatorze.

Co to oznacza dla kierowców w 2026 roku?

Zmiany w przepisach to jasny sygnał dla użytkowników dróg:

  • Noga z gazu na „krajówkach”: Drogi poza miastem przestają być bezpiecznym azylem dla osób lubiących szybką jazdę. Ryzyko utraty dokumentu jest tam teraz identyczne jak na osiedlowych uliczkach.
  • Automatyzacja kary: Po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję, informacja trafia natychmiast do bazy CEPiK. Nawet jeśli kierowca fizycznie nie ma przy sobie dokumentu, uprawnienia są blokowane systemowo.
  • Więcej kontroli „nieoznakowanych”: Od marca policja planuje zwiększyć liczbę patroli w radiowozach z wideorejestratorami na odcinkach dróg jednojezdniowych, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków.
  • Kursy redukujące punkty: Warto śledzić zmiany w zasadach kursów doszkalających, ponieważ przy surowszych karach limit 24 punktów (lub 20 dla młodych kierowców) można wyczerpać znacznie szybciej.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu Business Insider Polska dotyczącego zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym wchodzących w życie w marcu 2026 r.

 

