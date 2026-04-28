Kierowcy będą musieli doposażyć samochody. Nowe prawo już w przygotowaniu
Koniec ważnej luki w przepisach. Każdy kierowca będzie musiał mieć to w aucie
Ministerstwo Infrastruktury planuje zmianę przepisów dotyczących obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych. Po latach przerwy apteczka pierwszej pomocy ma wrócić jako element wymagany w każdym aucie. Projekt zmian ma być gotowy do czerwca 2026 roku.
Apteczka wraca do obowiązkowego wyposażenia
Obecnie kierowcy samochodów osobowych w Polsce nie mają obowiązku posiadania apteczki. To sytuacja, która od lat budziła wątpliwości, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa na drogach.
Resort infrastruktury zdecydował się jednak na zmianę podejścia. W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz ich wyposażenia.
Nowe przepisy mają wprost wskazywać, że pojazdy kategorii M1, czyli samochody osobowe, będą musiały być wyposażone w apteczkę doraźnej pomocy.
Zmiana podejścia po latach
Eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego od dawna wskazywali, że brak obowiązku wożenia apteczki to błąd. Przez lata jednak przepisy nie były zmieniane.
Co ciekawe, nawet w materiałach szkoleniowych dla przyszłych kierowców pojawiały się sugestie, że mimo braku obowiązku warto mieć apteczkę w samochodzie.
Teraz stanowisko resortu uległo zmianie. W uzasadnieniu projektu wskazano, że dostęp do podstawowych środków medycznych może mieć kluczowe znaczenie nie tylko przy wypadkach drogowych, ale także w innych nagłych sytuacjach.
Polska dostosuje się do standardów UE
W wielu krajach europejskich apteczka jest standardowym elementem wyposażenia auta. Przykładowo w Niemczech obowiązuje nie tylko jej posiadanie, ale także określone normy techniczne, takie jak DIN 13164.
Planowana zmiana ma więc również zbliżyć polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych państwach UE.
Warszawa. W dużych miastach znaczenie może być większe
W aglomeracji warszawskiej zmiana może mieć szczególne znaczenie. Duże natężenie ruchu i częstsze kolizje drogowe zwiększają ryzyko sytuacji wymagających natychmiastowej pomocy.
Według danych stołecznych służb każdego roku dochodzi tu do tysięcy zdarzeń drogowych. W takich warunkach szybki dostęp do podstawowych środków opatrunkowych może mieć realny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Dodatkowo Warszawa charakteryzuje się dużą liczbą kierowców korzystających z aut na co dzień, co oznacza, że skala oddziaływania nowych przepisów będzie szczególnie widoczna.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Projekt zmian ma być gotowy w II kwartale 2026 roku. Po jego przyjęciu konieczne będzie jeszcze przejście pełnej ścieżki legislacyjnej.
Ostateczny termin wejścia w życie nowych przepisów nie jest jeszcze znany, ale kierowcy powinni przygotować się na konieczność uzupełnienia wyposażenia swoich pojazdów.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, co warto zrobić już teraz
– sprawdź, czy masz apteczkę w samochodzie i w jakim jest stanie
– uzupełnij brakujące środki opatrunkowe
– zapoznaj się z podstawami udzielania pierwszej pomocy
– śledź zmiany przepisów, aby uniknąć ewentualnych mandatów
– rozważ zakup apteczki zgodnej z europejskimi standardami
