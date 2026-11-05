Kierowcy jadący do Warszawy zyskają więcej miejsca. Rusza rozbudowa A2
Podpisano komplet umów na rozbudowę autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Inwestycja obejmie łącznie 92 km trasy, a na 89 km powstaną dodatkowe pasy ruchu. Wartość czterech kontraktów wynosi blisko 1,3 mld zł.
Prace już wchodzą w etap realizacji. Kierowców czekają ograniczenia, jednak przez cały okres przebudowy mają mieć do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku. Na terenie budowy będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h, a ruch zostanie objęty odcinkowym pomiarem prędkości.
Komplet umów na rozbudowę A2 podpisany
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała wszystkie cztery kontrakty potrzebne do rozbudowy jednego z najbardziej obciążonych odcinków autostrady A2 w Polsce.
Chodzi o trasę od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą.
Ostatnią umowę podpisano 26 października 2026 roku. Dotyczy ona odcinka pomiędzy węzłami Łódź Północ i Łowicz.
Tym samym zakończył się proces kontraktowania całej inwestycji i można rozpocząć właściwe roboty budowlane.
92 km autostrady do przebudowy
Całe przedsięwzięcie obejmuje 92 km autostrady A2.
Nie na całym tym odcinku konieczne będzie jednak fizyczne dobudowanie kolejnego pasa.
Nowe pasy ruchu powstaną na 89 km trasy.
Pozostałe około 3 km znajdują się w rejonie węzła Łódź Północ, gdzie A1 krzyżuje się z A2.
Autostrada ma tam już po trzy pasy w każdym kierunku, dlatego dodatkowego pasa nie trzeba budować.
Przewidziano natomiast wymianę nawierzchni oraz montaż energooszczędnego oświetlenia.
Po rozbudowie trzy i cztery pasy w każdym kierunku
Najważniejszym efektem inwestycji będzie zwiększenie przepustowości autostrady.
Na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.
Jeszcze większa zmiana nastąpi bliżej Warszawy.
Od węzła Pruszków do węzła Konotopa A2 będzie miała po cztery pasy ruchu w każdą stronę.
To właśnie na tym fragmencie natężenie ruchu jest największe.
Nawet 100 tys. samochodów dziennie
GDDKiA wskazuje, że przepustowość obecnej autostrady jest bliska wyczerpania.
Według najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu trasą każdego dnia przejeżdża od około 60 tys. pojazdów w rejonie Łodzi do niemal 100 tys. pojazdów w okolicach Warszawy.
A2 pomiędzy Łodzią i stolicą została udostępniona kierowcom w czerwcu 2012 roku.
W ciągu kilkunastu lat stała się jednym z najważniejszych połączeń drogowych w kraju.
Obsługuje nie tylko ruch pomiędzy dwoma dużymi aglomeracjami, ale również znaczną część transportu tranzytowego przebiegającego ze wschodu na zachód Polski.
Drogowcy byli przygotowani na poszerzenie A2
Rozbudowa została przewidziana już podczas projektowania autostrady.
W pasie rozdziału pozostawiono odpowiednią rezerwę terenu przeznaczoną pod przyszłe dodatkowe pasy.
Do poszerzenia dostosowano także część obiektów inżynierskich.
Dotyczy to m.in. wiaduktów przebiegających nad autostradą.
Dzięki temu rozbudowa nie wymaga budowy całej trasy od podstaw, choć GDDKiA podkreśla, że będzie to jedno z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć drogowych ostatnich lat.
Cztery odcinki i dwóch wykonawców
Inwestycja została podzielona na cztery duże zadania.
Pierwszy odcinek prowadzi od Łodzi Północ do Łowicza i ma 27,9 km długości.
Wykonawcą jest Budimex, a wartość kontraktu przekracza 453 mln zł.
Kolejny fragment obejmuje trasę od Łowicza do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego.
Ma 21,8 km długości, a kontrakt jest wart nieco ponad 295 mln zł.
Trzeci odcinek biegnie od granicy województw do Grodziska Mazowieckiego. Ma 25,5 km długości, a wartość umowy wynosi prawie 345 mln zł.
Ostatni fragment prowadzi od Grodziska Mazowieckiego do Konotopy i ma 17,2 km.
Wartość tego kontraktu to około 231 mln zł.
Trzy odcinki od Łowicza w stronę Warszawy realizuje Strabag.
Łącznie blisko 1,3 mld zł
Po podpisaniu ostatniej umowy znany jest rzeczywisty koszt wszystkich czterech kontraktów.
To blisko 1,3 mld zł.
Jeszcze na wcześniejszych etapach postępowania GDDKiA szacowała całe przedsięwzięcie na około 1,5 mld zł.
Ostateczne wartości podpisanych umów okazały się niższe.
Prace już się rozpoczynają
Początek listopada przynosi pierwsze realne zmiany na trasie.
4 listopada przekazano wykonawcom teren budowy na odcinkach pomiędzy Łodzią Północ i Konotopą.
Równolegle wprowadzana jest czasowa organizacja ruchu.
Drogowcy ustawiają oznakowanie, przygotowują tymczasowe pasy oraz bariery oddzielające samochody od miejsca prowadzenia prac.
W pierwszej kolejności działania mają być prowadzone bliżej Warszawy, a następnie stopniowo przesuwać się w kierunku Łodzi.
Dwa pasy mają pozostać dostępne przez cały czas
Największą obawą kierowców jest skala utrudnień.
A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą należy do najbardziej zatłoczonych dróg w kraju, dlatego całkowite zamykanie jezdni nie wchodzi w grę.
GDDKiA deklaruje, że przez cały okres prowadzenia robót dostępne będą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
Szerokość pasów może być jednak zmniejszona, a ich przebieg będzie zmieniał się w kolejnych etapach inwestycji.
W części miejsc wyłączony zostanie wewnętrzny pas ruchu, dzięki czemu wykonawcy będą mogli prowadzić roboty w pasie rozdziału.
Na całej budowie tylko 70 km/h
Znacznie zmieni się dopuszczalna prędkość.
Na całym terenie prowadzonych robót ma obowiązywać ograniczenie do 70 km/h.
To duża różnica w porównaniu ze standardowym limitem na autostradzie.
Kierowcy będą musieli szczególnie uważać, ponieważ ograniczenie nie będzie jedynie kontrolowane przez patrole.
Na trasie zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
Dwa systemy odcinkowego pomiaru prędkości
GDDKiA planuje dwa główne odcinki kontroli.
Pierwszy będzie prowadził od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice i ma około 30 km długości.
Drugi obejmie odcinek od Skierniewic do Pruszkowa o długości około 48 km.
Pomiar będzie prowadzony w obu kierunkach.
Łącznie oznacza to cztery odcinki pomiarowe – po dwa dla każdego kierunku jazdy.
System będzie kontrolował średnią prędkość pojazdu na całym odcinku, a nie tylko chwilową prędkość w jednym miejscu.
Betonowe bariery oddzielą auta od budowy
Ze względu na prowadzenie robót bez zamknięcia autostrady konieczne będą dodatkowe zabezpieczenia.
GDDKiA zdecydowała o zastosowaniu betonowych barier.
W pierwszym etapie będą one oddzielać pracowników i maszyny od przejeżdżających samochodów.
Na kolejnych etapach część barier zostanie wykorzystana również do rozdzielania ruchu prowadzonego tymczasowo po zmienionych pasach.
Przebudują również drogi wokół A2
Przygotowania nie dotyczą wyłącznie samej autostrady.
Aby ograniczyć skutki ewentualnych zatorów, drogowcy dostosowują także infrastrukturę w miejscach, które mogą przejąć część ruchu.
Prace obejmują m.in. okolice węzłów:
Wiskitki na A2 i DK50,
Opacz na S2 i S8,
Warszawa Zachód na S8 i DK92,
Mszczonów na S8 i DK50.
Zmiany dotyczą również dwóch skrzyżowań na obwodnicy Sochaczewa.
Pierwsze odcinki gotowe pod koniec 2027 roku
Cała rozbudowa nie zakończy się jednocześnie.
Najwcześniej kierowcy mają otrzymać gotowe odcinki Łowicz – granica województw oraz Grodzisk Mazowiecki – Konotopa.
Termin zakończenia prac przewidziano tam na koniec 2027 roku.
Odcinek od granicy województw do Grodziska Mazowieckiego powinien być gotowy w styczniu 2028 roku.
Najpóźniej zakończą się roboty między Łodzią Północ i Łowiczem.
Termin dla tego fragmentu wyznaczono na kwiecień 2028 roku.
Pierwsza taka autostrada w Polsce
Rozbudowana A2 ma wyróżniać się jeszcze jednym rozwiązaniem.
Według GDDKiA będzie to pierwszy w Polsce odcinek autostrady samowystarczalny energetycznie.
Energia potrzebna do zasilania infrastruktury drogowej ma pochodzić z odnawialnych źródeł.
Dotyczy to m.in. oświetlenia oraz stacji meteorologicznych.
System będzie współpracował również z magazynami energii.
Rozwiązanie ma później służyć jako wzór dla kolejnych inwestycji drogowych.
Kierowców czekają prawie dwa lata utrudnień
Rozbudowa oznacza więc jednocześnie dwie zupełnie różne perspektywy.
Po zakończeniu prac kierowcy zyskają znacznie większą przepustowość trasy i dodatkowe pasy ruchu.
Zanim jednak do tego dojdzie, przez wiele miesięcy trzeba będzie poruszać się przez rozległy plac budowy.
Najważniejsze zasady będą proste: dwa pasy w każdym kierunku, limit 70 km/h i odcinkowy pomiar prędkości.
Pierwsze odcinki mają być gotowe pod koniec 2027 roku, a zakończenie ostatniego zaplanowano na kwiecień 2028 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.