Biedronka rozdaje 4 kilogramy za darmo. Wielka promocja od 5 listopada, ale jest warunek
Biedronka przygotowała wyjątkowo mocną promocję na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Od czwartku, 5 listopada, klienci mogą otrzymać aż 4 kilogramy cukru gratis. Sieć wprowadziła ofertę „6+4 gratis”, która potrwa tylko do soboty. Aby z niej skorzystać, trzeba jednak spełnić określone warunki i pamiętać o dziennym limicie zakupów.
Biedronka rusza z promocją 6+4 gratis. Cukier za darmo
Od 5 do 7 listopada 2026 roku w sklepach Biedronka obowiązuje promocja na biały cukier w jednokilogramowych opakowaniach.
Zasada jest prosta: kupujesz 6 kilogramów cukru, a kolejne 4 kilogramy otrzymujesz gratis.
Oznacza to, że klient wychodzi ze sklepu z 10 kilogramami cukru, płacąc tylko za sześć opakowań.
Promocja obejmuje biały cukier różnych marek, w tym produkty widoczne w gazetce: Polski Cukier, Królewski i Diamant.
To oferta, która może zainteresować osoby przygotowujące domowe wypieki, przetwory oraz rodziny regularnie kupujące cukier.
Ile kosztuje 10 kilogramów cukru? Sprawdzamy
Cena jednego kilograma cukru bez karty lub aplikacji Moja Biedronka albo poza limitem promocji wynosi 1,99 zł.
Przy zakupie 10 opakowań bez promocji rachunek wyniósłby 19,90 zł.
Dzięki akcji „6+4 gratis” klient płaci tylko za sześć opakowań.
Łączny koszt 10 kilogramów cukru wynosi więc 11,94 zł.
To oznacza, że średnia cena kilograma spada do około 1,19 zł.
Oszczędność na jednym zestawie wynosi 7,96 zł.
|Zakup
|Kwota
|10 kg cukru bez promocji
|19,90 zł
|10 kg cukru w promocji 6+4
|11,94 zł
|Oszczędność
|7,96 zł
|Średnia cena 1 kg w promocji
|1,19 zł
Promocja oznacza 40 procent oszczędności w porównaniu z zakupem wszystkich 10 opakowań po cenie 1,99 zł.
Jest jeden ważny warunek. Potrzebna karta Moja Biedronka
Biedronka zaznacza, że oferta „6+4 gratis” obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Oznacza to, że podczas zakupów należy zeskanować kartę lojalnościową albo aplikację.
Bez karty lub aplikacji promocja nie zostanie naliczona.
Warto więc pamiętać o tym jeszcze przed podejściem do kasy.
Biedronka wprowadziła dzienny limit. Maksymalnie 10 kilogramów
Sieć wprowadziła ograniczenie dotyczące liczby produktów objętych promocją.
Limit wynosi 10 opakowań cukru dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
W ramach tego limitu maksymalnie cztery opakowania można otrzymać gratis.
Oznacza to, że jednego dnia klient może skorzystać z jednego pełnego zestawu promocyjnego.
Limit odnawia się każdego dnia obowiązywania oferty.
Promocja potrwa tylko trzy dni
Oferta obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają tylko trzy dni na skorzystanie z promocji.
Dostępność poszczególnych marek cukru może różnić się w zależności od sklepu.
Warto również pamiętać, że promocja dotyczy białego cukru w opakowaniach po 1 kilogramie, a nie wszystkich rodzajów cukru dostępnych w sprzedaży.
Czy warto kupić cukier na zapas?
Cukier biały należy do produktów, które przy prawidłowym przechowywaniu mogą długo zachowywać swoje właściwości.
Najważniejsze jest zabezpieczenie go przed wilgocią i zanieczyszczeniami.
Najlepiej przechowywać go w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Dzięki temu można uniknąć zbrylania się produktu.
Zakup większej ilości cukru może mieć sens szczególnie w gospodarstwach domowych, w których jest on regularnie wykorzystywany do gotowania, pieczenia lub przygotowywania przetworów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce między 5 a 7 listopada, warto zwrócić uwagę na promocję „6+4 gratis”.
Za 10 kilogramów cukru zapłacisz 11,94 zł zamiast 19,90 zł, pod warunkiem skorzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
To oszczędność 7,96 zł na jednym zestawie.
Trzeba jednak pamiętać, że limit wynosi 10 opakowań dziennie na kartę, a oferta kończy się w sobotę, 7 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.