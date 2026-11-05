Play wyłącza usługę po 19 latach. Od 2 listopada nie można jej już aktywować. Klienci muszą znać te daty
Ważna zmiana dla klientów sieci Play. Operator zdecydował o zakończeniu świadczenia usługi, która była dostępna niemal od początku jego działalności. Od 2 listopada 2026 roku nie można już jej aktywować, a dotychczasowi użytkownicy stracą do niej dostęp w najbliższych tygodniach. Co istotne, wyłączenie nastąpi automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek dyspozycji.
Play wycofuje usługę. Koniec po niemal 20 latach
Play zdecydował o zakończeniu oferowania usługi „Muzyka na czekanie”. To rozwiązanie, które przez lata pozwalało klientom zastąpić standardowy sygnał oczekiwania na połączenie wybranym utworem muzycznym.
Usługa została wprowadzona w 2007 roku, kiedy rynek telefonii komórkowej wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie.
W czasach popularności klasycznych telefonów komórkowych możliwość ustawienia własnej melodii dla osób dzwoniących była jednym ze sposobów personalizacji numeru.
Teraz operator postanowił zakończyć jej funkcjonowanie.
Od 2 listopada 2026 roku aktywowanie „Muzyki na czekanie” nie jest już możliwe. Play wycofał również regulamin dotyczący tej usługi.
Kiedy Play wyłączy usługę? Są dwa terminy
Zmiana nie obejmie wszystkich dotychczasowych użytkowników w tym samym momencie.
Termin wyłączenia zależy od rodzaju oferty, z której korzysta klient.
|Rodzaj oferty Play
|Termin wyłączenia
|Abonament
|Koniec bieżącego okresu rozliczeniowego
|Play Mix
|30 listopada 2026 r.
|Play na kartę
|30 listopada 2026 r.
Oznacza to, że osoby korzystające z ofert Mix i na kartę będą mogły słuchać ustawionych melodii jeszcze do końca listopada.
W przypadku abonamentu decydująca jest data zakończenia aktualnego okresu rozliczeniowego.
Po wyłączeniu usługi nie będzie można uruchomić jej ponownie.
Czy trzeba coś zrobić? Play wyłączy usługę automatycznie
Klienci nie muszą samodzielnie rezygnować z „Muzyki na czekanie”.
Operator zakończy świadczenie usługi automatycznie, zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych ofert.
Nie ma więc potrzeby kontaktowania się z infolinią ani składania wniosku o dezaktywację.
Po wyłączeniu dodatkowej funkcji osoby dzwoniące na numer klienta nie będą już słyszeć ustawionego przez niego utworu.
Zamiast tego usłyszą standardowy sygnał oczekiwania na połączenie.
Zmiana dotyczy dodatkowej funkcji, a nie możliwości wykonywania i odbierania zwykłych połączeń telefonicznych.
Kiedyś klienci płacili za nią dodatkowo
„Muzyka na czekanie” była jednym z charakterystycznych dodatków do telefonii komórkowej sprzed ery smartfonów.
W pierwszych latach funkcjonowania usługa była płatna.
Przy wprowadzaniu taryf One Play jej miesięczny koszt wynosił 2 zł.
Użytkownicy mogli wybierać utwory z dostępnego katalogu, dzięki czemu osoba dzwoniąca słyszała muzykę zamiast zwykłego sygnału.
Operator wykorzystywał tę funkcję również przy okazji promocji muzycznych i premier albumów.
Dziś tego rodzaju rozwiązania mają mniejsze znaczenie niż kilkanaście lat temu.
Dlaczego Play rezygnuje z popularnej funkcji?
Rynek telekomunikacyjny zmienił się w ciągu ostatnich dwóch dekad.
Obecnie użytkownicy telefonów korzystają przede wszystkim z komunikatorów internetowych, aplikacji mobilnych i usług streamingowych.
Personalizacja tradycyjnych połączeń głosowych nie odgrywa już tak dużej roli jak dawniej.
Wycofanie „Muzyki na czekanie” wpisuje się w odchodzenie od starszych usług dodatkowych, choć operator nie przedstawił w przywołanej informacji szczegółowego uzasadnienia biznesowego tej decyzji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z Play i masz aktywną usługę „Muzyka na czekanie”, musisz przygotować się na jej wyłączenie.
Najważniejsze informacje:
- Od 2 listopada 2026 roku nie można aktywować usługi.
- W abonamencie zostanie wyłączona z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
- W ofertach Mix i na kartę będzie dostępna do 30 listopada 2026 roku.
- Wyłączenie nastąpi automatycznie.
- Ponowna aktywacja nie będzie możliwa.
Zmiana nie oznacza zakończenia działania numeru telefonu ani utraty dostępu do standardowych połączeń.
Dla części klientów będzie to jednak pożegnanie z funkcją, która towarzyszyła im przez wiele lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.