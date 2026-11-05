Gigantyczna kwota na leczenie męża Danuty Stenki. Polacy zebrali blisko 2 mln zł w ekspresowym tempie!
Niezwykła mobilizacja Polaków. Udało się zebrać pieniądze na kosztowną terapię CAR-T dla Janusza Grzelaka, męża znanej aktorki Danuty Stenki. Blisko 40 tysięcy osób odpowiedziało na dramatyczny apel rodziny, a licznik zbiórki osiągnął zakładany cel wynoszący ponad 1,86 mln zł. Historia chorego na agresywny nowotwór mężczyzny poruszyła tysiące darczyńców.
Ogromna kwota na leczenie męża Danuty Stenki. Cel zbiórki osiągnięty
To niezwykły przykład społecznej solidarności. Zbiórka na leczenie Janusza Grzelaka, 63-letniego męża Danuty Stenki, osiągnęła zakładany cel.
Darczyńcy przekazali ponad 1,86 mln zł na terapię CAR-T, która ma pomóc mężczyźnie w walce z ciężką chorobą nowotworową.
Jeszcze 5 listopada na liczniku widniało 1 841 611 zł, a do celu brakowało zaledwie 20 092 zł.
W pomoc zaangażowało się już niemal 40 tysięcy osób.
Zbiórka została uruchomiona 3 listopada 2026 roku. W ciągu zaledwie kilku dni udało się zgromadzić gigantyczną sumę.
Dramatyczna diagnoza. Wszystko zaczęło się od bólu kręgosłupa
Janusz Grzelak zmaga się ze szpiczakiem plazmocytowym o agresywnym przebiegu. Chorobie towarzyszy ostra niewydolność nerek.
Pierwsze objawy pojawiły się w połowie września. Mężczyzna zaczął skarżyć się na silne bóle kręgosłupa, które nie ustępowały mimo fizjoterapii i masaży.
Później pojawił się również ból brzucha.
Badanie rezonansem magnetycznym wykazało obecność kilku guzów. Początkowo lekarze podejrzewali chłoniaka, jednak dalsza diagnostyka przyniosła rozpoznanie szpiczaka plazmocytowego.
Dla rodziny był to ogromny cios.
Żona i córki poprosiły o pomoc
Bliscy Janusza Grzelaka opisali go jako kochającego męża i ojca, który zawsze angażował się w życie rodziny.
Wspominali jego dobroć, gotowość do pomagania innym oraz zamiłowanie do spacerów po lesie z psami.
Diagnoza postawiła rodzinę w dramatycznej sytuacji.
Szansą na dalsze leczenie ma być zaawansowana terapia CAR-T, której koszt oszacowano na około 2 mln zł.
Dlatego rodzina zdecydowała się zwrócić o pomoc do darczyńców.
Czym jest terapia CAR-T?
Terapia CAR-T to nowoczesna metoda immunoterapii wykorzystywana w leczeniu wybranych nowotworów krwi.
Polega na pobraniu limfocytów T pacjenta, ich zmodyfikowaniu w laboratorium i ponownym podaniu do organizmu.
Zmodyfikowane komórki mają rozpoznawać i niszczyć komórki nowotworowe.
Leczenie jest skomplikowane, kosztowne i wymaga specjalistycznego ośrodka. Nie gwarantuje wyleczenia, ale w odpowiednio zakwalifikowanych przypadkach może przynieść istotne korzyści.
Niemal 40 tysięcy osób ruszyło z pomocą
Skala odzewu na apel rodziny Danuty Stenki pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnemu działaniu.
Na zbiórkę wpłacały osoby przekazujące zarówno niewielkie, jak i większe kwoty.
Łącznie udało się zgromadzić ponad 1,86 mln zł, realizując zakładany cel finansowy.
To ogromne wsparcie dla rodziny, która w ostatnich tygodniach mierzy się z ciężką chorobą najbliższej osoby.
Zebranie pieniędzy nie oznacza jeszcze zakończenia leczenia ani przesądzenia o jego rezultacie, ale pozwala rodzinie zrobić kolejny ważny krok.
Gdzie można znaleźć zbiórkę?
Akcję prowadzi Fundacja Siepomaga.
Oficjalna strona:
https://www.siepomaga.pl/janusz-grzelak
Na stronie znajdują się informacje o stanie zbiórki, historii choroby i możliwościach dalszego wspierania Janusza Grzelaka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.