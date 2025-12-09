Kierowcy muszą się przygotować. Od 2026 roku obowiązkowe nowe urządzenie w aucie
Trójkąt ostrzegawczy od lat należy do obowiązkowego wyposażenia samochodu w Polsce. Teraz ma zostać zastąpiony przez lampę V16. Zmiana wynika z rosnącej liczby wypadków, do których dochodziło podczas ustawiania trójkąta na drogach szybkiego ruchu. Brak obowiązku jazdy z kamizelką odblaskową dodatkowo zwiększa ryzyko.
Fakty i tło sprawy
Lampa V16 została już dopuszczona do stosowania w Hiszpanii i tam zastępuje trójkąt ostrzegawczy. Urządzenie mocuje się na dachu auta przy pomocy wbudowanego magnesu. Kierowca nie musi wychodzić z pojazdu. Po uruchomieniu V16 emituje intensywne ostrzegawcze światło widoczne w promieniu 360 stopni do 1 km. Działa przez około 30 minut.
Najważniejszą nowością jest wyposażenie lampy w moduł GPS i łączność z siecią. Dzięki temu służby ratunkowe otrzymują automatyczne powiadomienie o zdarzeniu i jego lokalizacji. Informacja trafia także do innych kierowców – poprzez tablice świetlne ustawione nad drogami oraz aplikacje nawigacyjne.
W ocenie ekspertów to rozwiązanie znacząco poprawia bezpieczeństwo, bo kierowcy wiedzą o zagrożeniu znacznie wcześniej, niż dostrzegą pojazd na drodze.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla kierowców oznacza to obowiązek zakupu nowego elementu wyposażenia auta. Lampa V16 będzie musiała spełniać określone normy techniczne i mieć funkcję łączności. Trójkąt ostrzegawczy stanie się nieobowiązkowy, choć nadal można będzie go używać.
Zmiany mogą także przełożyć się na niższą liczbę wypadków przy zdarzeniach drogowych z udziałem kierowców wysiadających na autostradach. Urządzenie V16 ma pozwolić na oznaczenie pojazdu z wnętrza samochodu, co znacząco ogranicza ryzyko potrąceń.
