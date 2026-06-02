Kierowcy na celowniku oszustów. Przestępcy wykorzystują fałszywą wersję mObywatela

2 czerwca 2026 13:50 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

CERT Orange Polska ostrzega przed niezwykle perfidną kampanią smishingową uderzającą w polskich kierowców. Cyberprzestępcy podszywają się pod aplikację mObywatel i rozsyłają fałszywe SMS-y o rzekomych mandatach za prędkość. Przynętą jest 50-procentowa zniżka za szybką wpłatę. W rzeczywistości to pułapka, która kończy się przejęciem karty płatniczej i utratą wszystkich oszczędności

Mężczyzna w bluzie z kapturem, zasłaniającym twarz, z czerwoną kartką. Fot. Pixabay

Pułapka na zmęczonego kierowcę. Promocja na mandat?

Scenariusz ataku jest prosty: do kierowcy na telefon przychodzi wiadomość od nadawcy podpisanego jako „mObywatel”. W treści znajduje się informacja o zaległym mandacie oraz kusząca propozycja – jeśli odbiorca zapłaci w ciągu 24 godzin, otrzyma 50% zniżki.

Aby uwiarygodnić oszustwo, przestępcy stosują zaawansowane techniki psychologiczne i manipulacyjne:

  • Urzędowy ton: Wiadomości zawierają losowo generowane, sztucznie wyglądające numery spraw (np. PL-2026-886521).

  • Presja czasu: Ofiara ma tylko dobę na podjęcie decyzji, co zmusza ją do działania pod wpływem impulsu.

  • Absurdalne straszenie: Oszuści grożą codziennym naliczaniem odsetek w wysokości 0,5% oraz… zablokowaniem możliwości przejścia rocznego przeglądu technicznego (choć stacje kontroli pojazdów nie mają takich uprawnień).

Kliknięcie w załączony link prowadzi do doskonale przygotowanej strony phishingowej. Witryna perfekcyjnie imituje wygląd prawdziwego mObywatela – polskie godło, oficjalna kolorystyka oraz animowany ekran startowy. Jednak zamiast bezpiecznej domeny .gov.pl, oszuści używają adresu infomobywatel-oplata[.]cc. Końcówka .cc to domena przypisana do Wysp Kokosowych (terytorium zależnego od Australii). Co ciekawe, system przestępców jest prymitywny – wpisanie jakichkolwiek, nawet całkowicie zmyślonych numerów rejestracyjnych, zawsze wyświetla ten sam „znaleziony” mandat na kwotę 91 zł (obniżony ze 182 zł). Na stronie roi się też od błędów językowych.

 

Źródło: cert.orange.pl
Oszuści celują w wirtualne portfele

Stawka tej gry jest znacznie wyższa niż rzekome 91 zł. Przestępcy informują, że system przyjmuje wyłącznie płatności kartą. Formularz wymaga podania:

  1. 16-cyfrowego numeru karty,

  2. Daty ważności,

  3. Imienia i nazwiska właściciela,

  4. Kodu zabezpieczającego CVV/CVC.

Uwaga! Po wpisaniu danych żadne 91 zł nie zostaje pobrane. Przestępcy natychmiast przekazują te informacje w tle (poprzez API), aby podpiąć kartę do swojego wirtualnego portfela (np. Apple Pay lub Google Pay). Od tego momentu mogą robić zakupy i wypłacać gotówkę w bankomatach na całym świecie, aż do całkowitego wyczyszczenia limitów na koncie ofiary.

Jak się chronić? Zapamiętaj te zasady!

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przypominają o podstawowych zasadach ograniczonego zaufania w sieci:

  • Tylko domena .gov.pl: Wszystkie oficjalne systemy płatności oraz powiadomienia państwowe w Polsce są hostowane wyłącznie w zabezpieczonej domenie .gov.pl. Administracja publiczna nigdy nie korzysta z rozszerzeń typu .cc, .com czy .info.

  • Państwo nie robi promocji: Służby państwowe, Policja czy urzędy skarbowe nigdy nie stosują technik marketingowych typu „promocja -50% ważna tylko przez dobę”.

  • Weryfikuj u źródła: Informacje o mandatach i punktach karnych sprawdzaj wyłącznie poprzez samodzielne uruchomienie oficjalnej aplikacji mObywatel (pobranej z bezpiecznego sklepu Google Play/App Store) lub logując się bezpośrednio na portalu mobywatel.gov.pl. Nigdy nie klikaj w linki do płatności przysyłane SMS-em!

