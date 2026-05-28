Kierowcy! Ruszajcie na stacje jeszcze przed weekendem. Wielka obniżka paliw w Polsce
Kierowcy zobaczą kolejne obniżki na stacjach paliw. Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny obowiązujące od piątku, a największa zmiana dotyczy diesla, który potaniał aż o 38 groszy względem środy. Coraz więcej osób rusza na stacje jeszcze przed weekendem, a przy granicy ponownie pojawiają się kolejki kierowców z Niemiec tankujących w Polsce.
Kierowcy zobaczą kolejne obniżki na stacjach paliw. Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw obowiązujące od piątku. Największa zmiana dotyczy oleju napędowego, którego cena spadnie aż o 20 groszy względem czwartku i o 38 groszy w porównaniu ze środą. Coraz więcej kierowców rusza na stacje jeszcze przed weekendem, a przy granicy ponownie ustawiają się kolejki aut z Niemiec.
Nowe ceny paliw od piątku
Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii od piątku obowiązywać będą niższe maksymalne ceny paliw.
Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,73 zł, a oleju napędowego – 6,37 zł.
Największe emocje wywołuje diesel. Jeszcze w czwartek litr oleju napędowego kosztował maksymalnie 6,57 zł, a w środę cena była jeszcze wyższa. Oznacza to wyraźny spadek w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin.
Dla porównania, 31 marca 2026 r., czyli pierwszego dnia obowiązywania rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, diesel kosztował nawet 7,60 zł za litr. Dzisiejsze ceny są więc niższe o ponad złotówkę na litrze.
Rząd utrzymuje mechanizm maksymalnych cen
Obowiązujący system został wprowadzony po gwałtownych wzrostach cen paliw związanych z napięciami na Bliskim Wschodzie. Rząd zdecydował wtedy o uruchomieniu mechanizmu maksymalnych cen na stacjach paliw.
Każdego dnia roboczego minister energii publikuje nowe stawki na podstawie specjalnego algorytmu.
Pod uwagę brane są między innymi średnie ceny hurtowe paliw raportowane przez największe firmy paliwowe, podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa oraz stała marża operacyjna.
Nowa cena zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim. W weekendy i święta stosowana jest zasada ciągłości, co oznacza, że stawka z ostatniego dnia roboczego obowiązuje aż do kolejnego dnia publikacji.
Diesel tanieje najmocniej od tygodni
Największa obniżka dotyczy właśnie oleju napędowego. Jeszcze kilka tygodni temu kierowcy aut z silnikami Diesla płacili wyraźnie więcej niż właściciele samochodów benzynowych.
Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. Spadek o 38 groszy względem środy to jedna z największych jednorazowych obniżek diesla od początku obowiązywania nowych przepisów.
Dla kierowców flotowych, firm transportowych i osób regularnie pokonujących długie trasy oznacza to realne oszczędności. Przy tankowaniu 50-litrowego baku różnica względem cen ze środy wynosi już około 19 zł.
Eksperci rynku paliwowego zwracają uwagę, że niższe ceny diesla mogą częściowo przełożyć się również na koszty transportu i dostaw towarów.
Niemieccy kierowcy wracają na polskie stacje
Obniżki cen ponownie przyciągają kierowców zza zachodniej granicy. W Lubieszynie i innych przygranicznych miejscowościach widać coraz dłuższe kolejki aut na stacjach paliw.
Różnice cenowe między Polską a Niemcami sprawiają, że tankowanie po polskiej stronie nadal jest bardzo opłacalne. Szczególnie dotyczy to diesla, którego ceny w Niemczech pozostają wyższe.
Przygraniczne stacje już od kilku tygodni notują wyraźnie większy ruch. Kierowcy z Niemiec często tankują nie tylko paliwo, ale robią także zakupy spożywcze i korzystają z usług po polskiej stronie granicy.
Warszawa odczuwa spadki cen szczególnie mocno
W dużych miastach, takich jak Warszawa, obniżki cen paliw mają szczególne znaczenie. Stolica należy do miast o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce, a codzienne dojazdy do pracy generują ogromne koszty dla kierowców.
Mieszkańcy Warszawy zwracają uwagę, że jeszcze kilka tygodni temu ceny paliw mocno obciążały domowe budżety, szczególnie w rodzinach korzystających z 2 samochodów.
Najbardziej odczuwalne są zmiany dla kierowców dojeżdżających codziennie z podwarszawskich miejscowości, takich jak Legionowo, Piaseczno, Pruszków czy Wołomin. Przy regularnym tankowaniu nawet kilkanaście groszy różnicy na litrze oznacza zauważalne oszczędności w skali miesiąca.
W stolicy kierowcy coraz częściej śledzą też ceny publikowane codziennie przez resort energii i porównują je z ofertami konkretnych sieci stacji paliw.
Rząd wydłużył niższe podatki na paliwa
Na utrzymanie niższych cen wpływają również decyzje podatkowe. W środę opublikowano nowe rozporządzenia wydłużające obowiązywanie obniżonych stawek części podatków dotyczących paliw.
Niższe stawki mają obowiązywać co najmniej do końca maja 2026 r. Dzięki temu kierowcy nadal mają płacić mniej przy dystrybutorach.
Rząd podkreśla, że działania mają ograniczyć skutki wzrostu cen energii i napięć na światowych rynkach surowców.
Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że długoterminowe utrzymywanie administracyjnych limitów cen może być kosztowne dla budżetu państwa.
Kierowcy liczą, że obniżki utrzymają się dłużej
Choć obecne ceny paliw są wyraźnie niższe niż jeszcze na początku kwietnia, wielu kierowców obawia się, że sytuacja może szybko się zmienić.
Rynek paliw pozostaje bardzo wrażliwy na wydarzenia międzynarodowe, kurs dolara i ceny ropy na światowych giełdach. Wystarczy kilka dni napięć geopolitycznych lub wzrost cen surowców, aby ceny na stacjach ponownie zaczęły rosnąć.
Na razie jednak kierowcy mogą korzystać z jednej z największych obniżek diesla w ostatnich tygodniach. Wielu z nich planuje tankowanie jeszcze przed weekendem, licząc na utrzymanie niższych cen również w kolejnych dniach.
Co to oznacza dla Ciebie? Kierowcy mogą realnie zaoszczędzić
1. Diesel jest wyraźnie tańszy niż jeszcze kilka dni temu. Różnica względem środy wynosi już 38 groszy na litrze.
2. W piątek benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,16 zł. Olej napędowy – 6,37 zł, a benzyna 98 – 6,73 zł.
3. Warto śledzić codzienne komunikaty ministra energii. Maksymalne ceny zmieniają się każdego dnia roboczego.
4. Kierowcy tankujący regularnie mogą zauważalnie obniżyć koszty. Przy większych bakach różnice sięgają kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu złotych.
5. Obniżki nie muszą być trwałe. Ceny paliw nadal zależą od sytuacji międzynarodowej i cen ropy na świecie.
