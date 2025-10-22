Kierowcy w szoku! Nowe kontrole i ogromne mandaty.
Każdy kierowca musi o tym pamiętać. Zapominalskim grozi kara nawet do 5 tysięcy złotych. Wielu kierowców bagatelizuje termin badania technicznego samochodu, traktując je jak formalność.
Tymczasem brak aktualnego przeglądu może skończyć się nie tylko wysoką karą finansową, ale również poważnymi konsekwencjami prawnymi. W myśl obowiązujących przepisów kierowca, który porusza się pojazdem bez ważnego badania technicznego, naraża się na mandat sięgający nawet pięciu tysięcy złotych.
Policja i Inspekcja Transportu Drogowego coraz częściej kontrolują pojazdy pod tym kątem. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi, że samochód nie ma aktualnego badania technicznego, może zatrzymać dowód rejestracyjny, a auto skierować na obowiązkową kontrolę w stacji diagnostycznej. W skrajnych przypadkach, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu na drodze, policjant ma prawo zakazać dalszej jazdy.
Kierowcy powinni też pamiętać, że brak ważnego badania technicznego to nie tylko kwestia mandatu. W razie wypadku lub kolizji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC. Oznacza to, że wszystkie szkody trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni.
Wielu właścicieli pojazdów zapomina o przeglądzie, szczególnie po okresie wakacyjnym lub zimowym, gdy samochód był rzadziej używany. Eksperci przypominają, że badanie techniczne nie tylko potwierdza sprawność auta, ale też pozwala wykryć usterki, które mogą uratować życie.
Co to oznacza dla kierowców? Warto już dziś sprawdzić termin ważności przeglądu i nie czekać do ostatniej chwili. Kontrole drogowe są coraz częstsze, a kary surowsze. Brak przeglądu to nie drobne uchybienie, lecz poważne wykroczenie, które może kosztować nawet kilka tysięcy złotych i utratę samochodu na dłuższy czas.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.