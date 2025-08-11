Kierowcy w szoku. Nowe mandaty sięgają nawet 15 tys. zł! Zobacz, za co zapłacisz najwięcej!
W 2025 roku kierowcy muszą szczególnie uważać – nowe stawki mandatów sięgają nawet 15 tys. zł, a za niektóre wykroczenia można stracić prawo jazdy już po pierwszym przewinieniu.
Rekordowe mandaty dla kierowców. Nowe przepisy uderzają po kieszeni
Od początku 2025 roku w życie weszły kolejne zmiany w taryfikatorze mandatów, które sprawiają, że kierowcy łamiący przepisy muszą liczyć się z naprawdę dotkliwymi karami finansowymi. Najwyższe grzywny sięgają nawet 15 tys. zł, a dodatkowo można stracić prawo jazdy już przy pierwszym wykroczeniu.
Najdroższe wykroczenia na drogach
Policja przypomina, że największe kary grożą za najbardziej niebezpieczne zachowania – przede wszystkim przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. W takim przypadku mandat wynosi minimum 2,5 tys. zł, a recydywa podwaja tę kwotę do 5 tys. zł. Jeszcze wyższe sankcje przewidziano za spowodowanie kolizji lub wypadku w stanie nietrzeźwości – oprócz odebrania prawa jazdy, sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na kilka lat. Kierowcy powinni też uważać na przejazdy przez przejścia dla pieszych. Za wyprzedzanie lub omijanie pojazdu zatrzymującego się przed „zebrą” grozi mandat w wysokości 3 tys. zł, a w przypadku recydywy – 6 tys. zł.
Nowe kary za telefon w ręku i ignorowanie sygnałów
Znacznie podniesiono także wysokość mandatów za korzystanie z telefonu w czasie jazdy. Obecnie to 500 zł i 12 punktów karnych, co oznacza, że po kilku takich wykroczeniach można szybko stracić prawo jazdy. Jeszcze bardziej zaboli zignorowanie czerwonego światła – mandat to 2 tys. zł, a przy powtórce w ciągu dwóch lat – 4 tys. zł.
Policja: wysokie kary działają
Funkcjonariusze podkreślają, że od momentu wprowadzenia surowszych stawek liczba najbardziej niebezpiecznych wykroczeń zaczęła spadać. – Wysokie mandaty mają przede wszystkim odstraszać i zmuszać do refleksji – mówi rzecznik Komendy Głównej Policji. – Lepiej zapobiegać tragedii, niż rozliczać się z jej skutków.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.