Kierowcy wpadają jeden po drugim. Nowa akcja policji działa bez ostrzeżenia
W środę 15 kwietnia kierowcy w całej Polsce muszą liczyć się z wyjątkowo intensywnymi kontrolami. Policja prowadzi kaskadowe pomiary prędkości, a nowe przepisy sprawiają, że o utratę prawa jazdy jest dziś znacznie łatwiej niż wcześniej.
Kaskadowe pomiary prędkości w całej Polsce. Kierowcy pod szczególną kontrolą
W środę 15 kwietnia na drogach w całym kraju prowadzone są kaskadowe pomiary prędkości. Policja zapowiada wzmożone kontrole, a kierowcy muszą liczyć się z możliwością zatrzymania prawa jazdy nawet poza obszarem zabudowanym.
Akcja ma charakter ogólnopolski i jednocześnie międzynarodowy. Uczestniczą w niej m.in. policyjne grupy SPEED, a działania koordynuje Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Jak poinformował PAP kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze prowadzą działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane na egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości.
Na czym polegają kaskadowe pomiary?
Kaskadowy pomiar prędkości polega na ustawieniu kilku patroli policyjnych na jednym odcinku drogi. Kierowca, który zwolni widząc pierwszy patrol, może zostać skontrolowany ponownie kilka kilometrów dalej.
Policjanci prowadzą kontrole na dwa sposoby:
- statycznie – z użyciem ręcznych mierników prędkości w kilku punktach
- dynamicznie – z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory
Kontrole prowadzone są szczególnie w miejscach, gdzie często dochodzi do wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.
Gdzie można spodziewać się patroli?
Akcja obejmuje cały kraj, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność niezależnie od regionu. Patrole mogą pojawić się zarówno na drogach krajowych, jak i lokalnych.
Policja podkreśla, że celem działań jest nie tylko karanie, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na drogach.
Funkcjonariusze przypominają, że obowiązujące od 3 marca przepisy zaostrzyły zasady dotyczące zatrzymania prawa jazdy.
Obecnie dokument może zostać odebrany na 3 miesiące w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h:
- nie tylko w obszarze zabudowanym
- ale również na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym
To oznacza, że kierowcy muszą zachować ostrożność także poza miastem.
Policja zwraca uwagę nie tylko na prędkość
Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzają nie tylko prędkość, ale także inne wykroczenia. Obejmują one m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie, korzystanie z telefonu podczas jazdy czy nieprzestrzeganie znaków drogowych.
Jak podkreślają policjanci, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków.
Dzisiejsze działania oznaczają wzmożoną obecność policji i większe ryzyko kontroli na wielu odcinkach dróg. Kierowcy powinni szczególnie uważać na prędkość i dostosować styl jazdy do przepisów oraz warunków drogowych.
