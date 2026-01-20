Kilkadziesiąt budynków odciętych od wody, w tym przychodnia! Problem w aż sześciu dzielnicach
Stolica przegrywa walkę z arktycznym uderzeniem zimy! Skrajne mrozy doprowadziły do serii potężnych awarii wodociągowych, które sparaliżowały życie w sercu Polski. We wtorek rano sytuacja stała się krytyczna – mieszkańcy kilkudziesięciu budynków w aż sześciu dzielnicach Warszawy zostali całkowicie odcięci od dostępu do bieżącej wody
Dramat w placówkach medycznych
Skutki braku wody odczuwają m.in. mieszkańcy Mokotowa, Żoliborza, Ursynowa, Targówka i Pragi-Południe. Spowodowana niskimi temperaturami awaria nie oszczędza nikogo, a najmocniej uderzyła tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. W katastrofalnej sytuacji znalazła się jedna z największych przychodni dla osób w kryzysie bezdomności, mieszcząca się przy ul. Wolskiej.
Jak podkreśla jedna z pracownic w rozmowie z radiem RMF FM, placówka, zamiast nieść pomoc, musi walczyć o przetrwanie, a brak wody uniemożliwia przeprowadzanie większych procedur medycznych. Ponadto przychodnia pracuje w bardzo okrojonym zakresie, a personel musi ratować się środkami dezynfekującymi, by zachować resztki procedur higienicznych.
To nie jest problem „z dzisiaj”
Z relacji pracowników wynika przerażający obraz walki z infrastrukturą. Woda w przychodni na Woli znika regularnie – we wtorek sucho w kranach było od samego rana, a dzień wcześniej przerwa w dostawie trwała do południa. To kolejna tak poważna awaria w krótkim czasie, co pokazuje, jak niszczycielski wpływ na stołeczne rury mają obecne, ekstremalne mrozy.
