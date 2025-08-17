Kim jest Karol Nawrocki? Nowy prezydent Polski zaskakuje sportową przeszłością i niezwykłą drogą do Pałacu Prezydenckiego
6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Choć jeszcze kilka lat temu jego nazwisko znane było głównie w środowisku historyków i muzealników, dziś jest jedną z najważniejszych postaci w państwie. Jego droga do najwyższego urzędu w Polsce pełna była nieoczywistych zwrotów akcji – od kariery sportowca, przez badania historyczne, aż po najwyższe stanowiska w instytucjach pamięci narodowej.
Nawrocki pochodzi z Gdańska, miasta, które ukształtowało jego tożsamość i drogę zawodową. Ukończył tam szkołę podstawową i liceum, a następnie studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w 2013 roku uzyskał tytuł doktora. Pasja do dziejów Polski łączyła się w jego życiu z innym ważnym elementem – sportem. Od najmłodszych lat grał w piłkę nożną i był kapitanem drużyny Ex Siedlce Gdańsk, a w ringu bokserskim sięgnął po tytuł mistrza Pomorza. Ta sportowa przeszłość miała ogromne znaczenie dla jego charakteru – ukształtowała w nim dyscyplinę, odporność na stres i umiejętność podejmowania szybkich decyzji.
Z czasem Nawrocki całkowicie poświęcił się pracy historyka i menadżera kultury. W latach 2017–2021 kierował Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wprowadzając szereg nowych projektów edukacyjnych i przyciągając do placówki tysiące zwiedzających. Następnie w 2021 roku został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, którym kierował aż do wyboru na prezydenta. To właśnie wtedy zyskał ogólnopolską rozpoznawalność, stając się jedną z kluczowych postaci w debacie publicznej.
Jego kandydatura na urząd prezydenta spotkała się z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, choć sam Nawrocki podkreślał swoją niezależność polityczną. Ostatecznie to właśnie on zastąpił Andrzeja Dudę, obejmując najwyższy urząd w państwie. W pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu podkreślił, że chce być prezydentem „jednej Polski”, a jego misją ma być budowanie wspólnoty ponad podziałami i burzenie murów nienawiści, które od lat dzielą Polaków.
Nowy prezydent jasno wskazał także priorytety swojej kadencji. Wśród nich wymienia rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego, reformy podatkowe mające odciążyć obywateli oraz zmiany w mediach publicznych. Te zapowiedzi wywołały żywą dyskusję, bo pokazują, że Nawrocki zamierza aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu życia politycznego i społecznego kraju.
Karol Nawrocki to postać, która łączy w sobie pasję do historii, doświadczenie sportowca i ambicje polityka. Jego kariera pokazuje, że droga do najwyższych stanowisk w państwie może prowadzić przez zaskakujące ścieżki. Dziś to właśnie on stoi przed wyzwaniem, by zrealizować swoją wizję „jednej Polski” i przekonać obywateli, że potrafi być prezydentem wszystkich.
