Konkretna marka samochodów na celowniku złodziei! Policja podała dane
Statystyki Komendy Stołecznej Policji za 2025 rok potwierdzają niepokojący trend: japońskie samochody są bezkonkurencyjnym liderem w rankingach kradzieży. Z warszawskich ulic zniknęły łącznie 1324 pojazdy, a największe ryzyko utraty auta dotyczy obecnie mieszkańców Ursynowa, Bielan oraz Targówka
Warszawa od lat mierzy się z problemem przestępczości samochodowej, jednak dane za ubiegły rok wskazują na wyjątkową specjalizację grup przestępczych. Złodzieje nie szukają już unikatowych aut luksusowych, lecz koncentrują się na modelach najpopularniejszych, które najłatwiej „upłynnić” w postaci części zamiennych.
Mapa kradzieży
Ursynów stał się w 2025 roku punktem zapalnym na mapie stolicy. Odnotowano tam 140 kradzieży, z czego aż 106 przypadków dotyczyło marki Toyota. Tuż za nim uplasowały się Bielany z liczbą 137 skradzionych aut (80 to Toyoty) oraz Targówek, gdzie łupem złodziei padło 128 pojazdów.
Szczególnie uderzające są dane z Żoliborza – choć liczba kradzieży wyniosła tam 56, to aż 85 proc. z nich stanowiły auta japońskiego producenta. Z kolei największą dynamikę wzrostu przestępczości odnotowano w Śródmieściu, gdzie liczba kradzieży skoczyła o 56 proc. względem 2024 roku. Pozytywne sygnały płyną natomiast z Ursusa i Wawra, gdzie dzięki działaniom operacyjnym liczba kradzieży spadła o blisko połowę.
Dlaczego Toyota? Popyt na części dyktuje podaż
Dominacja jednej marki w statystykach nie jest przypadkowa. Wynika ona bezpośrednio z ogromnej popularności Toyoty na polskim rynku – tylko w 2024 roku zarejestrowano ponad 111 000 nowych pojazdów tej marki. Ogromna liczba aut poruszających się po drogach generuje gigantyczne zapotrzebowanie na podzespoły, co napędza działalność tzw. „dziupli”.
Młodszy inspektor Krzysztof Ogroński z Komendy Stołecznej Policji podkreśla, że walka z tym procederem jest priorytetem. Funkcionariusze w 2025 roku skoncentrowali się na kontrolach parkingów niestrzeżonych oraz weryfikacji legalności części w warsztatach i punktach sprzedaży. Mimo tych działań, złodzieje wciąż wykorzystują nowoczesne metody, takie jak kradzież „na walizkę”, co pozwala na przejęcie auta w zaledwie kilkanaście sekund.
Jak uchronić się przed kradzieżą?
-
Zainwestuj w dodatkowe zabezpieczenia niefabryczne: Standardowe systemy bezkluczykowe są łatwe do obejścia. Skuteczniejszą barierą są mechaniczne blokady skrzyni biegów lub ukryte odcięcia zapłonu.
-
Chroń kluczyk typu Keyless: Używaj etui typu klatka Faradaya, które blokuje sygnał emitowany przez kluczyk. Nie zostawiaj go w przedpokoju blisko drzwi wejściowych, skąd najłatwiej przechwycić sygnał.
-
Wybieraj parkingi strzeżone: Statystyki pokazują, że większość kradzieży na Ursynowie i Bielanach miała miejsce na niestrzeżonych parkingach pod blokami w godzinach nocnych.
-
Oznakuj kluczowe elementy auta: Trwałe znakowanie części utrudnia ich późniejszą sprzedaż w obiegu wtórnym i może zniechęcić złodzieja szukającego „czystego” towaru.
