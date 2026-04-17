Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi mandatami. Oszuści wykorzystują kody QR
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wydała pilny komunikat dotyczący nowej metody wyłudzeń wymierzonej w kierowców. Na terenie całego kraju za wycieraczkami samochodów pojawiają się fałszywe wezwania do zapłaty. Dokumenty te, opatrzone logotypem KAS, mają na celu kradzież danych oraz środków finansowych z kont bankowych ofiar
Mechanizm oszustwa „na wycieraczkę”
Scenariusz działania przestępców opiera się na pośpiechu i zaskoczeniu. Kierowca po powrocie do auta znajduje za wycieraczką ulotkę informującą o nałożeniu mandatu karnego. Kluczowym elementem dokumentu jest kod QR oraz link, który ma rzekomo umożliwić szybkie uregulowanie należności lub sprawdzenie szczegółów wykroczenia.
Rzeczniczka KAS, Renata Kostowska, podkreśla, że administracja skarbowa nigdy nie informuje o mandatach drogowych za pomocą ulotek wkładanych za wycieraczki. Skanowanie nieznanych kodów QR jest skrajnie niebezpieczne, ponieważ mogą one prowadzić do:
-
pobrania złośliwego oprogramowania na telefon,
-
utraty danych dostępowych do bankowości elektronicznej,
-
zawirusowania urządzenia.
Jak bezpiecznie sprawdzić zadłużenie?
Jedynym wiarygodnym źródłem informacji o mandatach jest e-Urząd Skarbowy (e-US). System ten pozwala nie tylko zweryfikować stan faktyczny, ale także bezpiecznie opłacić ewentualne zaległości. Służby apelują, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań dwukrotnie zweryfikować otrzymane wezwanie i pod żadnym pozorem nie wchodzić w linki przesyłane w sposób nieformalny.
Jeśli zatem zauważyłeś/ zauważyłaś ulotkę za wycieraczką, która okazała się wezwaniem z kodem QR i logo KAS, potraktuj je jako próbę oszustwa i nie skanuj grafiki (najlepiej całkowicie ją zignorować i wyrzucić). Nie należy również klikać w podejrzane linki oraz podawać danych osobowych lub bankowych na stronach, do których prowadzą odnośniki z nieznanych źródeł.
W razie wątpliwości co do otrzymania mandatu warto sprawdzić to bezpośrednio na oficjalnej stronie rządowej lub poprzez aplikację mObywatel. Warto również poinformować bliskich o tej metodzie oszustwa, aby nie padli oni ofiarą manipulacji pod wpływem stresu.
