Klamka zapadła. Policja przejmuje kontrolę w Sobolewie. Jest decyzja o natychmiastowej ewakuacji zwierząt
To koniec działalności owianego złą sławą schroniska w Sobolewie. Funkcjonariusze policji przekazali oficjalną informację o radykalnych krokach podjętych przez służby weterynaryjne i samorządowe. Właściciel obiektu otrzymał dokumenty, które definitywnie kończą jego biznes, a nad bezpieczeństwem całej operacji czuwają teraz mundurowi.
W dniu 24 stycznia nastąpił przełom w sprawie, która od kilku dni rozgrzewa opinię publiczną. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie osobiście doręczył właścicielowi placówki decyzję administracyjną o natychmiastowym zamknięciu obiektu. Dokument ten zawiera również klauzulę o całkowitym zakazie prowadzenia schronisk dla zwierząt przez tego przedsiębiorcę w przyszłości.
Zwierzęta wyjadą do województwa łódzkiego
Wraz z decyzją o zamknięciu, uruchomiono procedury przejęcia opieki nad czworonogami przez władze samorządowe. Powiatowy Lekarz Weterynarii złożył oficjalny wniosek do organów gminy, obligując je do odbioru zwierząt z terenu zamkniętej placówki.
Koordynacją działań ratunkowych zajmuje się obecnie Wójt Gminy Sobolew. Włodarz podjął już decyzję co do dalszego losu podopiecznych schroniska – zostaną one masowo przetransportowane do jednej z placówek opiekuńczych na terenie województwa łódzkiego. W tej chwili urzędnicy pracują nad sporządzeniem stosownych dokumentów oraz umów, które umożliwią legalne przekazanie zwierząt.
Policja pilnuje porządku całą dobę
Służby przygotowują się do wielkiej operacji logistycznej, jaką będzie bezpieczny przewóz dużej liczby zwierząt. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, wymaga ono precyzyjnego planowania. Do czasu całkowitego opróżnienia schroniska, nad bezpieczeństwem czuwa policja. Funkcjonariusze zabezpieczają teren, chroniąc zarówno zwierzęta, jak i osoby przebywające na obszarze zamkniętego obiektu. Mundurowi zapewniają, że wszystkie czynności prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem i z najwyższą troską o dobrostan zwierząt.
Dlaczego policja przejmuje kontrolę nad schroniskiem?
W sytuacjach kryzysowych obecność policji na terenie schroniska jest kluczowa dla zapewnienia legalności i bezpieczeństwa całej procedury. Oto co oznacza ten komunikat dla obywateli i wolontariuszy:
1. Zakaz samowolnego wejścia
Skoro obiekt został oficjalnie zamknięty decyzją administracyjną, a pieczę nad nim sprawuje policja, osoby postronne nie mogą swobodnie wchodzić na teren i wynosić psów na własną rękę.
-
Cel: Zapobiega to chaosowi, kradzieżom (nawet w dobrej wierze) oraz zacieraniu śladów przez właścicieli.
2. Gmina przejmuje odpowiedzialność prawną
W momencie zamknięcia prywatnego schroniska, zwierzęta stają się „zadaniem własnym gminy”. To wójt odpowiada teraz karnie i finansowo za ich los.
-
Przekazanie zwierząt do innego schroniska (w tym przypadku w woj. łódzkim) musi odbyć się na podstawie protokołów przekazania. Każdy pies musi zostać odnotowany, by nie „zaginął” w systemie.
3. Ochrona dowodów
Policja na miejscu pilnuje nie tylko porządku, ale i materiału dowodowego. W sprawach o znęcanie się nad zwierzętami, stan faktyczny kojców, dokumentacja medyczna oraz same zwierzęta są kluczowe dla prokuratury. Obecność funkcjonariuszy uniemożliwia wywożenie sprzętu czy dokumentów przez osoby podejrzane.
