Klienci Biedronki przecierają oczy ze zdumienia. Kupisz za ułamek ceny

27 marca 2026 18:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Takiej przeceny wielu klientów się nie spodziewało. W jednym ze sklepów Biedronki pojawiła się oferta, obok której trudno przejść obojętnie. Chodzi o dekoracyjne anturium w ozdobnym szkle, które zostało przecenione aż o kilkadziesiąt złotych.

Na miejscu ludzie nie kryją zaskoczenia.

Ogromna obniżka, a kwiaty wciąż dostępne

W Biedronce przy ul. Leśnej w Stalowej Woli na półce można znaleźć kilka egzemplarzy anturium w eleganckim szklanym opakowaniu. To gotowa dekoracja, która idealnie sprawdzi się w domu lub jako prezent.

Cena? Zaledwie 9,99 zł zamiast wcześniejszych 49,99 zł.

Co ważne, mimo ogromnej przeceny:
– cena pozostaje niezmieniona,
– kwiaty nadal są dostępne na półce,
– wiele z nich prezentuje się naprawdę dobrze.

To sprawia, że klienci chętnie sięgają po produkt, często kupując więcej niż jedną sztukę.

Dlaczego anturium cieszy się taką popularnością

Anturium, znane również jako kitnia, to jedna z najbardziej efektownych roślin doniczkowych. Kojarzy się z tropikalnym klimatem i elegancją.

Charakterystyczne cechy:
– błyszczące, kolorowe kwiatostany,
– dekoracyjne, sercowate liście,
– uniwersalność – pasuje do nowoczesnych i klasycznych wnętrz.

Roślina dobrze odnajduje się w warunkach domowych i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.

Jakie warunki lubi anturium

Aby długo cieszyć się rośliną, warto pamiętać o kilku zasadach:
– najlepiej rośnie w miejscach jasnych lub półcienistych,
– wymaga umiarkowanie wilgotnego podłoża,
– nie lubi przelania ani przeciągów.

Dzięki temu może przez długi czas zachować swój efektowny wygląd.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

