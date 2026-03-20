Klienci mają czas do jutra! Ostatnia szansa na promocje i darmowe produkty

Klienci sieci Biedronka mają czas tylko do soboty, 21 marca 2026 roku, aby skorzystać z wyjątkowej akcji promocyjnej kończącej sezon zimowy. Dzięki karcie Moja Biedronka wiele popularnych produktów spożywczych, słodyczy oraz artykułów chemii gospodarczej można otrzymać całkowicie za darmo. To idealna okazja, by uzupełnić zapasy przed nadchodzącą Wielkanocą i odciążyć domowy budżet w obliczu rosnących cen paliw i żywności
Zasada działania promocji jest prosta: wystarczy wybrać odpowiednią liczbę produktów objętych akcją i zeskanować kartę lojalnościową (lub aplikację) przy kasie. System automatycznie naliczy rabat, wydając najtańsze sztuki gratis. Należy jednak pamiętać o dziennych limitach, które chronią dostępność towaru dla wszystkich kupujących.
Co dostaniesz za darmo? Najciekawsze oferty 2+2 i 1+1
W ostatnim tygodniu kalendarzowej zimy dyskonter postawił na produkty codziennego użytku oraz artykuły znanych marek. Do soboty obowiązują m.in. poniższe mechanizmy promocyjne:
Produkty spożywcze i słodycze: Margaryna Kasia oraz wafle Princessa dostępne są w formule 2+2 gratis (przy waflach limit dzienny to aż 16 sztuk). Wędliny marki Kraina Wędlin oraz czekolady i ciastka Milka kupimy w ofercie 2+1 gratis.
Napoje i soki: Soki Riviva (pomarańczowy i jabłkowy) wydawane są w systemie 3+3 gratis, natomiast napoje energetyczne Tiger w rekordowej konfiguracji 5+5 gratis (limit do 20 sztuk dziennie).
Kosmetyki i higiena: Antyperspiranty Dove, produkty Sensodyne, maszynki Wilkinson oraz kosmetyki Axe objęte są promocją 1+1 gratis. Dodatkowo za darmo można otrzymać opakowanie papieru toaletowego Queen Supreme (9 rolek).
Dla zwierząt: Właściciele psów i kotów mogą skorzystać z oferty 2+2 gratis na karmy Whiskas i przysmaki Dreamies, a przysmaki Activ Pet dla psów dostępne są w formule 3+3 gratis.
Dlaczego warto zrobić zapasy właśnie teraz?
Sytuacja na rynkach światowych, w tym przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i blokada Cieśniny Ormuz, wpływa na wzrost cen ropy naftowej, co bezpośrednio przekłada się na koszty transportu i ceny na półkach. Dodatkowo rosnące ceny kakao i surowców chemicznych sprawiają, że słodycze oraz środki czystości stają się coraz droższe. Skorzystanie z darmowych ofert 1+1 czy 2+2 pozwala realnie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na jednym koszyku zakupowym, co przy zbliżających się świętach jest kluczowe dla wielu rodzin.
