Klienci ruszyli do Biedronki. Towar przeceniony niemal do zera
Klienci Biedronki przecierają oczy ze zdumienia. W sklepach pojawiła się promocja, która błyskawicznie przyciągnęła działkowców i osoby dbające o balkony. Popularne petunie można kupić za symboliczne 99 groszy za sztukę. W sieci pojawiły się już zdjęcia pełnych wózków i relacje klientów, którzy wykupują całe partie kwiatów.
Petunie za 99 groszy. Klienci wykupują je całymi tacami
Promocja wywołała prawdziwe poruszenie wśród miłośników kwiatów. Regularna cena jednej petunii wynosiła wcześniej niemal 10 zł. Teraz klienci płacą zaledwie 99 groszy za sztukę. Różnica jest ogromna.
W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia zakupów po kilka, a nawet kilkanaście roślin jednocześnie. W jednej z relacji klient kupił 7 petunii za niespełna 7 zł, choć normalnie musiałby wydać prawie 70 zł.
Balkony i ogródki szybko się zapełniają
Maj to moment, gdy wielu Polaków rozpoczyna sadzenie kwiatów na balkonach, tarasach i działkach. Nic więc dziwnego, że promocja w Biedronce natychmiast przyciągnęła tłumy.
Petunie należą do najpopularniejszych roślin balkonowych w Polsce. Kwitną długo, są kolorowe i dobrze znoszą słoneczne stanowiska. Teraz, gdy ryzyko przymrozków praktycznie zniknęło, wiele osób rozpoczęło intensywne sadzenie.
Klienci mówią o zakupowym szaleństwie
W internecie nie brakuje komentarzy osób, które specjalnie jadą do Biedronki po kwiaty. Część klientów przyznaje, że tak dużej przeceny dawno nie widziała.
Największym zainteresowaniem cieszą się właśnie petunie, ale w wielu sklepach dostępne są również inne rośliny balkonowe i ogrodowe. Problem w tym, że zapasy szybko się kończą.
Jak dbać o petunie?
Eksperci przypominają, że petunie najlepiej rosną w miejscach dobrze nasłonecznionych. Wymagają regularnego podlewania, szczególnie podczas cieplejszych dni.
Aby długo i obficie kwitły, warto zasilać je nawozem co 7-14 dni. W przypadku nagłych spadków temperatur młode rośliny najlepiej zabezpieczyć lub schować na noc pod dach.
Co to oznacza dla klientów?
Tak duże promocje zwykle nie trwają długo. W wielu sklepach najtańsze kwiaty mogą zniknąć jeszcze tego samego dnia. Osoby planujące obsadzenie balkonu lub działki mogą jednak sporo zaoszczędzić, szczególnie przy większych zakupach.
Dla wielu klientów to jedna z najmocniejszych ogrodowych promocji tego sezonu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.