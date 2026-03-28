Klienci ruszyli do Homli. Wielkanocny hit w ogromnej promocji. Sprawdziliśmy na miejscu, jak to działa
Sprawdziliśmy ofertę sklepu Homla przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie i jedno jest pewne – przed świętami pojawił się tam prawdziwy hit, który przyciąga uwagę już od wejścia. Na półkach czekają szklane kury, które do złudzenia przypominają kultowe modele znane z Ząbkowickiej Huty Szkła. Dla wielu to nie tylko dekoracja, ale też sentymentalny powrót do klasyki sprzed lat.
Powrót kultowego stylu
Szklane kury to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów polskiego wzornictwa z czasów PRL. Dziś wracają w wielkim stylu i znów trafiają na świąteczne stoły.
W Homli można znaleźć kilka wariantów tych dekoracji. Są przezroczyste, eleganckie i świetnie wpisują się w wielkanocny klimat. Idealnie sprawdzą się jako ozdoba stołu albo oryginalny pojemnik na drobiazgi czy słodycze.
Na półkach stoi ich naprawdę sporo i co ważne – prezentują się bardzo estetycznie. To nie jest przypadkowy towar, tylko produkt, który od razu przyciąga wzrok.
Świetna promocja przed świętami
Największe zaskoczenie to jednak cena. Produkty objęte są promocją, która sprawia, że zainteresowanie klientów jest naprawdę duże.
Dodatkowo w sklepie trwa akcja wielkanocna – przy zakupie produktów z tej kategorii można skorzystać z oferty 2+2 za grosz. To oznacza, że przy większych zakupach oszczędności są naprawdę odczuwalne.
To właśnie takie promocje sprawiają, że klienci chętnie sięgają po dekoracje wcześniej i kompletują świąteczne zestawy.
Nie tylko kury. Cała wielkanocna kolekcja
W sklepie przy Ostrobramskiej znajdziemy znacznie więcej. Obok szklanych kur są też:
ceramiczne naczynia do pieczenia
dekoracyjne koszyki
zastawa stołowa w wiosennym stylu
ozdoby inspirowane naturą
Całość tworzy spójną, świąteczną kolekcję, która może odmienić wygląd stołu na Wielkanoc.
Jeśli ktoś planuje przygotowania do świąt, to zdecydowanie warto zajrzeć do tego sklepu. Tego typu produkty szybko znikają z półek, szczególnie gdy pojawia się atrakcyjna promocja.
Szklane kury to jeden z tych hitów, które mogą wyprzedać się w pierwszej kolejności.
