Klienci tego banku przejdą do innego. To największa zmiana w bankowości detalicznej od lat
Citibank Handlowy oficjalnie poinformował swoich klientów, że wszystkie ich rachunki i produkty detaliczne zostaną przeniesione do VeloBanku. Operacja już się rozpoczęła, a pełne przełączenie usług przewidywane jest na połowę 2026 roku. Dla wielu klientów będzie to największa zmiana bankowa od kilkunastu lat.
Choć Citi wycofuje się z obsługi klientów indywidualnych, nie opuszcza całkowicie polskiego rynku. Po zakończeniu procesu bank skupi się wyłącznie na usługach instytucjonalnych.
Citibank wycofuje się z segmentu detalicznego
Citi Handlowy działa w Polsce od ponad dwóch dekad, jednak wiosną 2025 roku ogłoszono decyzję o sprzedaży całego segmentu detalicznego do VeloBanku. To oznacza, że dotychczasowi klienci indywidualni Citi zostaną przeniesieni do nowej instytucji po uzyskaniu wszystkich zgód nadzorczych.
Przekaz dotyczy milionów produktów, ponieważ do VeloBanku trafią:
– konta osobiste i konta oszczędnościowe,
– lokaty terminowe,
– karty kredytowe,
– kredyty gotówkowe i produkty inwestycyjne,
– usługi bankowości prywatnej,
– portfele klientów maklerskich,
– rachunki mikroprzedsiębiorstw.
Łączna wartość przenoszonych aktywów przekracza 28 mld zł. Razem z nimi do VeloBanku trafią pracownicy obsługujący dotychczas klientów Citi, dzięki czemu przejęte osoby mają nadal być obsługiwane przez znanych im doradców.
Proces przeniesienia już ruszył
VeloBank deklaruje, że większość decyzji regulatorów jest już zabezpieczona, a pełne zamknięcie transakcji planowane jest do końca 2025 roku. Po sfinalizowaniu wszystkich etapów bank powiększy liczbę klientów do ponad dwóch milionów, co wywinduje go do czołówki największych instytucji finansowych w Polsce.
Citi poinformowało, że właściwe przenoszenie rachunków klientów nastąpi w połowie 2026 roku. Migracja będzie odbywać się automatycznie — klienci nie muszą pojawiać się w oddziałach ani podpisywać nowych dokumentów.
Trudne tło rynkowe i plany VeloBanku
VeloBank podkreśla, że działa w wymagającym otoczeniu gospodarczym. Spadki stóp procentowych często obniżają rentowność sektora. Według wyliczeń banku redukcja stóp o 1 punkt procentowy może zmniejszyć jego wynik odsetkowy nawet o 40 mln zł rocznie.
Mimo to instytucja zapowiada rozwój usług opartych na technologii, narzędziach sztucznej inteligencji oraz akwizycjach, które mają zwiększyć jej udział w rynku.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś klientką Citi Handlowego, Twoje produkty zostaną przeniesione do VeloBanku automatycznie. W praktyce oznacza to kilka istotnych zmian:
– korzystać będziesz z innego systemu bankowości internetowej i nowej aplikacji,
– możliwe są zmiany numerów rachunków,
– karty kredytowe i konta inwestycyjne będą obsługiwane pod marką VeloBanku,
– wszystkie dane i produkty zostaną przekazane nowemu bankowi,
– proces nastąpi bez konieczności wyrażania zgody przez klientów.
Warto przygotować się na aktualizację danych do przelewów stałych, usług abonamentowych oraz kont firmowych. Bank zapowiada, że szczegółowy harmonogram i instrukcje będą publikowane z wyprzedzeniem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.