Klienci w szoku. Aldi rozdaje produkty za darmo! Taka okazja szybko się nie powtórzy
Aldi zabiera swoich klientów w kulinarną podróż do słonecznej Italii. Przez kilka dni na sklepowych półkach czekają wyjątkowe promocje na klasyczne włoskie produkty, które pozwolą poczuć smak południa bez wychodzenia z domu.
Włoskie smaki w Aldi – promocje od 6 do 11 października
Od poniedziałku 6 października do soboty 11 października w Aldi trwa wyjątkowa akcja promocyjna pod hasłem „Smakowita podróż do Włoch”. Sieć przygotowała dla klientów szeroką ofertę włoskich produktów marki Cucina Nobile w obniżonych cenach. To okazja, by skosztować autentycznych smaków prosto ze słonecznej Italii.
Na początek coś dla miłośników przekąsek – pistacje prażone solone. Produkt dostępny jest w cenie 4,99 zł za 100 g, co oznacza obniżkę o 16% względem standardowej ceny 5,99 zł.
Nie mogło zabraknąć również jednego z najbardziej znanych włoskich specjałów. Cucina Nobile Prosciutto w opakowaniu 100 g można kupić taniej, pod warunkiem zakupu dwóch sztuk. Wtedy cena wynosi 7,79 zł za opakowanie, czyli o 25% mniej od regularnej ceny 10,49 zł.
Kolejna włoska propozycja to Cucina Nobile Pesto – zarówno w wersji zielonej, jak i czerwonej. Słoik 190 g kosztuje 5,99 zł, a w promocji obowiązuje oferta 2+1 gratis. To doskonała okazja, by wzbogacić domowe menu o aromatyczne dodatki do makaronów, pizzy czy kanapek.
Promocje obowiązują wyłącznie od 6 do 11 października. Aldi zachęca, by „zanurzyć się w słonecznych smakach Italii” i spróbować autentycznych włoskich produktów w wyjątkowych cenach.
