Klienci w szoku i rozpaczy w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu. Bank wydaje oświadczenie. Policja działa
Santander Bank Polska wydał oficjalne oświadczenie w sprawie masowych kradzieży pieniędzy z kont klientów. Rzeczniczka banku Monika Nowakowska zapewnia, że wszystkie skradzione środki zostaną zwrócone poszkodowanym już w poniedziałek 28 października. Bank potwierdził również, że przestępcy wykorzystali nakładki skanujące zamontowane na bankomatach współpracującej sieci.
Od soboty 25 października policja w całej Polsce przyjęła ponad 120 zgłoszeń o nieuprawnionych wypłatach z kont bankowych. Tylko w Poznaniu wpłynęło prawie 70 zawiadomień, a w województwie kujawsko-pomorskim – ponad 50. Klienci tracili od kilkuset do kilku tysięcy złotych, a wypłaty były dokonywane w bankomatach w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i innych dużych miastach.
Bank wyjaśnia: to nie było włamanie do systemu
W oświadczeniu przekazanym mediom Santander wyjaśnił mechanizm ataku. W sobotę monitoring banku wykrył transakcje o charakterze przestępczym wykonywane przy użyciu kart płatniczych klientów w bankomatach sieci współpracującej – nie w bankomatach należących bezpośrednio do Santandera.
Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. Bank we współpracy z operatorem urządzeń prowadzi pogłębioną analizę źródła zdarzenia i podejrzewa zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora sprawdzają wytypowane bankomaty.
Rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak potwierdził, że to nie było włamanie do systemu bankowego. Przestępcy wykorzystali metodę znaną jako skimming – montowanie specjalnych urządzeń na bankomatach, które skanują dane z kart i przechwytują kod PIN.
Co się stało z Twoimi pieniędzmi?
Jeśli jesteś klientem Santandera i straciłeś pieniądze w wyniku nieautoryzowanych wypłat, bank zapewnia, że środki wrócą na Twoje konto w poniedziałek. Monika Nowakowska podkreśliła w oświadczeniu, że konta klientów są już bezpieczne – po wykryciu transakcji oszukańczych bank niezwłocznie wdrożył rozwiązania uniemożliwiające przestępcom dalsze działania.
Jeśli dopiero teraz zauważyłeś, że z Twojego konta zniknęły pieniądze, natychmiast skontaktuj się z bankiem dzwoniąc na infolinię pod numer 1 9999. Linia jest dostępna całą dobę.
Powinieneś również zgłosić sprawę na policję. Jak apelują funkcjonariusze, zabierz ze sobą na komisariat dowód osobisty, numer rachunku w banku oraz – o ile to możliwe – wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem podejrzanej transakcji. Zgłoszenie pomoże w ściganiu sprawców i jest ważne dla dokumentacji sprawy.
Jak działały nakładki na bankomatach?
Nakładki skanujące to niewielkie urządzenia montowane przez przestępców na czytnikach kart w bankomatach. Wyglądają identycznie jak oryginalne elementy bankomatu i są praktycznie niewidoczne dla zwykłego użytkownika. Dodatkowo przestępcy często instalują miniaturowe kamery lub fałszywe klawiatury, które rejestrują wpisywany kod PIN.
Gdy wkładasz kartę do tak zmodyfikowanego bankomatu, nakładka skanuje i zapisuje wszystkie dane z paska magnetycznego karty. Kamera lub fałszywa klawiatura przechwytują Twój PIN. W ten sposób przestępcy uzyskują komplet informacji potrzebnych do sklonowania karty i dokonania wypłat.
W przypadku ataku na klientów Santandera przestępcy działali na terenie całego kraju, co wskazuje na dobrze zorganizowaną akcję. Jak podkreślił rzecznik wielkopolskiej policji, zdaniem analityków to „zorganizowana, grubsza akcja” – nie przypadkowe działanie pojedynczych oszustów, ale skoordynowany atak grupy przestępczej.
Jak się zabezpieczyć przed kolejnymi atakami?
Santander apeluje do wszystkich klientów o zwracanie szczególnej uwagi na wygląd bankomatów przed ich użyciem. Sprawdź, czy w bankomacie nie ma:
- Nietypowych elementów wystających z obudowy szczeliny na kartę
- Luźnych lub źle dopasowanych elementów wokół czytnika kart
- Dodatkowych elementów na klawiaturze lub nad nią
- Miniaturowych otworów, które mogą ukrywać kamery
- Śladów kleju lub taśmy wokół czytnika kart
Jeśli cokolwiek wzbudza Twoje podejrzenia – nie używaj tego bankomatu. Zgłoś swoje obserwacje na infolinię banku pod numerem 1 9999 lub powiadom obsługę placówki, jeśli bankomat znajduje się przy oddziale.
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
Zawsze zasłaniaj klawiaturę dłonią podczas wpisywania PIN-u – nawet jeśli nie widzisz kamery, może ona być dobrze ukryta. Ten prosty gest może uchronić Cię przed utratą pieniędzy.
Regularnie sprawdzaj historię transakcji w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Im szybciej zauważysz podejrzaną operację, tym szybciej możesz zablokować kartę i ograniczyć straty.
Ustaw powiadomienia SMS lub push o każdej transakcji. Dzięki temu dowiesz się o nieprawidłowościach niemal natychmiast – tak jak klienci Santandera, którzy otrzymali SMS-y o wypłatach, których nie dokonywali.
Rozważ ustawienie niższych limitów dziennych wypłat gotówki. Jeśli korzystasz z bankomatu raz w tygodniu i wypłacasz maksymalnie 500 złotych, nie potrzebujesz limitu 2000 złotych dziennie. Niższy limit ograniczy potencjalne straty.
Policja prowadzi śledztwo w całym kraju
Komenda Główna Policji monitoruje zgłoszenia o nieuprawnionych wypłatach na terenie całego kraju. Funkcjonariusze są w stałym kontakcie z działem bezpieczeństwa Santandera i na bieżąco analizują napływające zawiadomienia.
Policja podkreśla, że liczba pokrzywdzonych może być znacznie większa niż te 120 zgłoszeń, które dotychczas wpłynęły. Część klientów mogła jeszcze nie zauważyć kradzieży lub nie zdążyła zgłosić sprawy. Dlatego funkcjonariusze apelują o sprawdzenie historii konta i natychmiastowe reagowanie na każdą podejrzaną transakcję.
To nie pierwszy przypadek masowego ataku na klientów banków w Polsce. Jednak skala obecnego incydentu – ponad 120 potwierdzonych przypadków w ciągu jednego weekendu – wskazuje na dobrze zaplanowaną i skoordynowaną akcję przestępczą. Śledztwo ma na celu nie tylko wykrycie sprawców, ale też ustalenie, jak dokładnie doszło do zamontowania nakładek na bankomatach i dlaczego nie zostały one wykryte wcześniej.
