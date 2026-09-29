Klikasz, piszesz, przeglądasz sieć? Pozornie niegroźny mechanizm w komputerze cicho zdradza Twój każdy krok
Przełomowe badanie naukowców z Austrii udowadnia, że niewidoczny proces działający w niemal każdym komputerze i smartfonie może posłużyć hakerom do prześwietlenia naszych cyfrowych nawyków. Jeden z popularnych systemów poradził sobie z tym zagrożeniem najlepiej, ale miliony użytkowników Windowsa, Androida i Linuksa są w niebezpieczeństwie. Co właściwie cisi obserwatorzy mogą o nas wiedzieć?
Ciche powiadomienia o plikach. Jak hakerzy odczytują Twój rytm pisania i wyłudzają hasła?
Mechanizmy informujące system o utworzeniu, edycji czy otwarciu pliku zostały stworzone po to, aby aplikacje działały płynnie bez ciągłego obciążania dysku. Zespół naukowców z Graz University of Technology (Austria) wykazał jednak, że te same powiadomienia mogą zostać wykorzystane do groźnych ataków bocznego kanału (side-channel), pozwalając nieuprawnionym aplikacjom na precyzyjne śledzenie aktywności użytkownika bez zgody administratora.
Sposób wykorzystania tej luki różni się w zależności od systemu. W przypadku Windowsa monitorowanie głównego katalogu C: pozwalało odtworzyć historię przeglądania w przeglądarce Firefox, która tworzy osobne foldery dla odwiedzanych stron. Na Linuksie mechanizm inotify umożliwił mierzenie odstępów czasu między uderzeniami w klawiaturę i odczytanie rytmu pisania, a w środowisku KDE Plasma i systemie Wayland badacze zdołali podłożyć fałszywe okno autoryzacji (polkit) i przechwycić wpisywane hasło. Z kolei w Androidzie mechanizm FUSE, mający izolować aplikacje, pozwolił na podglądanie, kiedy użytkownik WhatsAppa wysyła lub kasuje zdjęcia i filmy. W całym teście najodporniejszy okazał się system macOS.
Cyfrowe zagrożenie w stolicy. Ostrzeżenie dla pracowników z Woli, Mokotowa i Śródmieścia
Wyniki badania, które zostaną oficjalnie zaprezentowane na prestiżowej konferencji ACM CCS w Hadze, stanowią poważne ostrzeżenie dla stołecznego sektora biznesowego i technologicznego. W biurowych tysiące specjalistów pracują zdalnie i hybrydowo na służbowych laptopach z systemami Windows i Linux.
Możliwość cichego profilowania aktywności pracownika, podglądania rytmu pisania czy nakładania fałszywych okien logowania stwarza realne ryzyko wycieku tajemnic przedsiębiorstw oraz danych dostępowych do sieci korporacyjnych. Eksperci podkreślają, że zagrożenie dotyczy nie tylko komputerów stacjonarnych, ale również służbowych smartfonów z Androidem, z których masowo przesyłane są poufne dokumenty.
Jak krok po kroku zabezpieczyć swój system przed cichym śledzeniem
Zobacz zestaw najważniejszych kroków rekomendowanych przez badaczy i ekspertów IT:
- Instaluj najnowsze łatki systemu operacyjnego – deweloperzy Linuksa, Androida i Windowsa, poinformowani przez badaczy, wdrożyli już pierwsze poprawki.
- Zachowaj ostrożność przy wpisywaniu haseł – uważnie weryfikuj wygląd okien autoryzacyjnych wywoływanych przez system na Linuksie czy Windowsie.
- Pobieraj aplikacje wyłącznie z oficjalnych źródeł – zablokuj możliwość instalacji niezweryfikowanego oprogramowania na telefonach pracujących na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
- Używaj izolowanych środowisk dla wrażliwych danych – uruchamiaj kluczowe programy w kontenerach lub dedykowanych piaskownicach (sandbox).
- Śledź oficjalne komunikaty bezpieczeństwa producentów – sprawdzaj aktualizacje publikowane przez Microsoft, Google oraz deweloperów oprogramowania Open Source.
Źródło: cyberdefence24
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.