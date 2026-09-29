Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. MSWiA ujawnia, co pojawi się na tysiącach budynków
Wystarczy jeden rzut oka na elewację, by wiedzieć, gdzie szukać ratunku podczas ataku z powietrza lub klęski żywiołowej. Resort spraw wewnętrznych domyka kluczowe przepisy, które zmienią wygląd polskich osiedli i podziemnych garaży. Co dokładnie oznaczają nowe symbole i na kogo spadnie obowiązek otwarcia drzwi, gdy zawyją syreny?
Nowe symbole na polskich osiedlach i 86 tysięcy miejsc w aplikacji. Jak działa system?
Do końca roku na tysiącach obiektów w całej Polsce pojawią się oficjalne międzynarodowe znaki obrony cywilnej – niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonej tabliczce. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz zapowiedział, że przepis regulujący nowe oznaczenia znajduje się na ostatnim etapie uzgodnień międzyresortowych. Będzie to jasny sygnał dla obywateli, że dany budynek został zweryfikowany jako punkt schronienia.
W rządowej aplikacji gdziesieukryc.pl skatalogowano już ponad 86 tysięcy takich miejsc, w tym przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy garaże podziemne. Choć w czasie wojny udostępnienie oznaczonych punktów przez zarządców będzie bezwzględnym obowiązkiem prawnym, w czasie pokoju i bieżących alertów udostępnianie obiektów opiera się na zasadzie solidarności społecznej. MSWiA apeluje jednak do wspólnot i zarządców, by nie zamykali drzwi przed osobami szukającymi azylu podczas nawałnic czy zagrożenia z powietrza.
Garaże, wózkownie i metro pod lupą. Zmiany w Śródmieściu, na Woli i Mokotowie
Oznakowanie punktów schronienia ma kluczowe znaczenie dla stolicy, gdzie gęsta zabudowa i intensywny ruch pieszych wymagają precyzyjnego systemu nawigacji kryzysowej. W Śródmieściu rolę tę pełnią przede wszystkim stacje metra, przejścia podziemne oraz podziemia budynków użyteczności publicznej. Z kolei na Woli i Mokotowie sieć schronienia opiera się głównie na wielokondygnacyjnych podziemnych garażach nowoczesnych osiedli mieszkaniowych.
Eksperci wskazują jednak na luki w obecnym systemie. Dr hab. Paweł Szmitkowski z Uniwersytetu w Siedlcach podkreśla, że aplikacja musi dokładniej precyzować typ obiektu, do którego kierowani są ludzie. Ekspert apeluje również o prawne zobowiązanie zarządców wspólnot na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu do natychmiastowego otwierania w czasie alarmu części wspólnych – takich jak wózkownie, suszarnie czy świetlice osiedlowe.
Jak krok po kroku odnaleźć i wykorzystać punkt schronienia
Zobacz zestaw najważniejszych informacji dotyczących nowego systemu znakowania i szukania azylu:
- Szukaj niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle – to oficjalny symbol obrony cywilnej wskazujący bezpieczny obiekt.
- Pobierz i sprawdzaj aplikację gdziesieukryc.pl – zweryfikuj najbliższe punkty schronienia w rejonie swojego domu i pracy.
- Różnicuj dostępność w czasie pokoju i wojny – w czasie pokoju otwarcia obiektu wymaga solidarność, w czasie wojny jest to prawny nakaz.
- Udostępniaj części wspólne na osiedlach – zarządcy budynków na Woli, Mokotowie i Śródmieściu powinni otwierać suszarnie, wózkownie i garaże.
- Śledź wytyczne i komunikaty służb – rozporządzenie MSWiA dotyczące oznakowania wchodzi w końcowy etap prac rządowych.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.