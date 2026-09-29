1978,49 zł z ZUS. Nie każdy dostanie pełną kwotę. Ta granica decyduje o wypłacie
1978,49 zł brutto – tyle wynosi pełna czternasta emerytura w 2026 roku. Nie oznacza to jednak, że każdy emeryt i rencista otrzyma taką samą kwotę. ZUS stosuje konkretny próg dochodowy. Po jego przekroczeniu dodatkowe świadczenie zaczyna maleć, a powyżej kolejnej granicy nie jest wypłacane wcale.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już zasadniczą część tegorocznej akcji wypłaty czternastych emerytur. Świadczenia przyznano niemal 6,3 mln osób, a ich łączna wartość przekroczyła 9,2 mld zł brutto. Ostatnia grupa – osoby pobierające świadczenia przedemerytalne – ma otrzymać pieniądze najpóźniej 1 października.
Wysokość wypłaty nie jest jednak jednakowa dla wszystkich. Kluczowa jest kwota podstawowej emerytury lub renty.
2900 zł. To najważniejsza granica
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. To równowartość obowiązującej od 1 marca najniższej emerytury.
Na całe 1978,49 zł brutto mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Po przekroczeniu tej kwoty uruchamiany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka podstawowego świadczenia ponad próg 2900 zł oznacza o złotówkę niższą czternastkę.
Masz 3500 zł emerytury? ZUS wypłaci mniej
ZUS podaje konkretny przykład.
Jeżeli emerytura wynosi 3500 zł brutto, jest o 600 zł wyższa od ustalonego progu. Czternastka zostaje więc pomniejszona o 600 zł:
1978,49 zł – 600 zł = 1378,49 zł brutto.
Według tej samej zasady przy emeryturze wynoszącej 4000 zł brutto dodatkowe świadczenie wyniesie 878,49 zł brutto. Przy 4500 zł będzie to już tylko 378,49 zł brutto.
Jest jeszcze druga granica. Po jej przekroczeniu ZUS nie wypłaci nic
Mechanizm nie działa jednak aż do symbolicznej złotówki.
ZUS nie wypłaca czternastki, jeśli po pomniejszeniu jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.
Dlatego w 2026 roku kluczową górną granicą jest 4828,49 zł brutto.
Osoby otrzymujące emeryturę lub rentę wyższą niż 4828,49 zł brutto nie otrzymają czternastej emerytury.
W praktyce wygląda to tak:
|Podstawowe świadczenie brutto
|Czternastka brutto
|2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|4800 zł
|78,49 zł
|powyżej 4828,49 zł
|brak wypłaty
Pieniędzy nie trzeba było zamawiać w ZUS
Czternastka jest świadczeniem przyznawanym automatycznie. Emeryci i renciści nie muszą składać wniosków ani odwiedzać placówki ZUS.
Zakład sam ustala prawo do świadczenia, oblicza jego wysokość i przekazuje pieniądze razem z emeryturą lub rentą.
Od czternastki pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Jednocześnie świadczenie jest wolne od potrąceń i egzekucji komorniczej oraz nie jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń zależnych od dochodu.
Te trzy kwoty warto zapamiętać
W tegorocznej czternastej emeryturze najważniejsze są zatem trzy liczby: 1978,49 zł brutto – pełna wysokość świadczenia, 2900 zł brutto – próg, od którego wypłata zaczyna być pomniejszana, oraz 4828,49 zł brutto – granica, po której przekroczeniu czternastka nie przysługuje.
ZUS poinformował, że niemal 6,3 mln osób zostało objętych tegoroczną akcją. Po jej zakończeniu rozpocznie się kolejna duża operacja – na początku października Zakład wyśle ponad 6,29 mln decyzji dotyczących przyznania czternastej emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.