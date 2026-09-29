Masz 75 lat? ZUS może dopłacać Ci 366,68 zł co miesiąc. Wniosku nie trzeba składać
Po ukończeniu 75 lat do emerytury lub renty może dojść dodatkowa, comiesięczna wypłata. Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł. Seniorzy pobierający świadczenie z ZUS nie muszą składać wniosku ani przedstawiać zaświadczenia lekarskiego, aby otrzymać go z racji wieku. Warto jednak sprawdzić, komu dokładnie przysługuje i kiedy wypłata może nie zostać przyznana.
ZUS przyznaje dodatek po 75. urodzinach
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom mającym prawo do emerytury lub renty, które ukończyły 75 lat. W takim przypadku ZUS przyznaje go z urzędu. Senior nie musi wypełniać formularza ani udowadniać, że potrzebuje pomocy w codziennym życiu. Dodatek jest wypłacany razem ze świadczeniem.
Od marcowej waloryzacji w 2026 roku jego kwota wynosi 366,68 zł miesięcznie. Przez 12 miesięcy daje to łącznie 4400,16 zł, jeśli dodatek przysługuje przez cały ten okres.
Dodatek można otrzymać także przed 75. urodzinami
Wiek nie jest jedyną podstawą przyznania pieniędzy. O dodatek może ubiegać się również osoba pobierająca emeryturę lub rentę, którą lekarz orzecznik ZUS uzna za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tej sytuacji potrzebny jest wniosek i dokumentacja dotycząca stanu zdrowia.
Kiedy ZUS nie przyzna pieniędzy?
Istnieje ograniczenie dotyczące pobytu w placówce opiekuńczej. ZUS nie przyzna dodatku osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez ponad dwa tygodnie w miesiącu.
Dodatek pielęgnacyjny z ZUS i zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminę to dwa różne świadczenia. Jeśli ZUS przyzna dodatek osobie, która pobiera już zasiłek pielęgnacyjny, powinna ona niezwłocznie poinformować urząd wypłacający zasiłek. Prawo do obu tych świadczeń jednocześnie nie przysługuje.
Senior, który skończył 75 lat i pobiera emeryturę lub rentę z ZUS, może sprawdzić informację o dodatku w danych dotyczących swojego świadczenia. ZUS wskazuje również jego wysokość w decyzji o waloryzacji dla osób, które już go pobierają.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.