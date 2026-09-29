Biedronka tnie cenę o połowę. Popularny owoc za 5,99 zł/kg, ale tylko do wtorku
Biedronka uruchomiła krótką promocję na brzoskwinie. Cena została obniżona o 50 proc. – z 11,99 zł do 5,99 zł za kilogram. Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni i kończy się we wtorek 30 września.
To kolejna z krótkich akcji promocyjnych, które Biedronka przygotowała na początek tygodnia. Tym razem przecena obejmuje brzoskwinie sprzedawane na wagę.
Z informacji zamieszczonych w ofercie sieci wynika, że przed obniżką kilogram owoców kosztował 11,99 zł. W promocji cena spada do 5,99 zł za kilogram, czyli o dokładnie 50 proc.
Z 11,99 zł na 5,99 zł za kilogram
Różnica jest wyraźna szczególnie przy większych zakupach. Za dwa kilogramy brzoskwiń w cenie promocyjnej zapłacimy 11,98 zł. Przy cenie sprzed obniżki taki sam zakup kosztowałby 23,98 zł.
Oznacza to 12 zł różnicy na dwóch kilogramach.
Sieć podaje również cenę w przeliczeniu na 100 gramów – około 60 groszy.
Promocja kończy się już we wtorek
Na zakupy nie zostało dużo czasu. Oferta obowiązuje od poniedziałku 29 września do wtorku 30 września.
To oznacza, że wtorek jest ostatnim dniem, w którym zgodnie z przedstawioną ofertą można kupić brzoskwinie za 5,99 zł/kg.
Od środy ta konkretna promocja nie będzie już obowiązywać. Nie oznacza to jednak automatycznie, że cena wróci dokładnie do 11,99 zł – sieć może wprowadzić kolejną ofertę lub zmienić cenę regularną.
50 procent taniej bez skomplikowanych zasad
W przedstawionej ofercie szczególnie zwraca uwagę brak mechanizmu typu „2+1 gratis” czy konieczności kupowania kilku opakowań. Brzoskwinie są przecenione bezpośrednio o 50 proc. – do 5,99 zł/kg.
To może być interesująca oferta dla osób, które właśnie teraz planują większe zakupy owoców. Trzeba jednak pamiętać o krótkim terminie akcji.
Cena 5,99 zł za kilogram obowiązuje tylko do końca wtorku 30 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.