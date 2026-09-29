Biedronka tnie cenę o połowę. Popularny owoc za 5,99 zł/kg, ale tylko do wtorku

29 września 2026 20:03 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła krótką promocję na brzoskwinie. Cena została obniżona o 50 proc. – z 11,99 zł do 5,99 zł za kilogram. Oferta obowiązuje tylko przez dwa dni i kończy się we wtorek 30 września.

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Fot. Warszawa w pigułce

To kolejna z krótkich akcji promocyjnych, które Biedronka przygotowała na początek tygodnia. Tym razem przecena obejmuje brzoskwinie sprzedawane na wagę.

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Z informacji zamieszczonych w ofercie sieci wynika, że przed obniżką kilogram owoców kosztował 11,99 zł. W promocji cena spada do 5,99 zł za kilogram, czyli o dokładnie 50 proc.

Z 11,99 zł na 5,99 zł za kilogram

Różnica jest wyraźna szczególnie przy większych zakupach. Za dwa kilogramy brzoskwiń w cenie promocyjnej zapłacimy 11,98 zł. Przy cenie sprzed obniżki taki sam zakup kosztowałby 23,98 zł.

Oznacza to 12 zł różnicy na dwóch kilogramach.

Sieć podaje również cenę w przeliczeniu na 100 gramów – około 60 groszy.

Promocja kończy się już we wtorek

Na zakupy nie zostało dużo czasu. Oferta obowiązuje od poniedziałku 29 września do wtorku 30 września.

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To oznacza, że wtorek jest ostatnim dniem, w którym zgodnie z przedstawioną ofertą można kupić brzoskwinie za 5,99 zł/kg.

Od środy ta konkretna promocja nie będzie już obowiązywać. Nie oznacza to jednak automatycznie, że cena wróci dokładnie do 11,99 zł – sieć może wprowadzić kolejną ofertę lub zmienić cenę regularną.

50 procent taniej bez skomplikowanych zasad

W przedstawionej ofercie szczególnie zwraca uwagę brak mechanizmu typu „2+1 gratis” czy konieczności kupowania kilku opakowań. Brzoskwinie są przecenione bezpośrednio o 50 proc. – do 5,99 zł/kg.

To może być interesująca oferta dla osób, które właśnie teraz planują większe zakupy owoców. Trzeba jednak pamiętać o krótkim terminie akcji.

Cena 5,99 zł za kilogram obowiązuje tylko do końca wtorku 30 września.

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