Klimatyzacja kontra otwarte okno w samochodzie – twarde wyliczenia. Odpowiedź, jak zaoszczędzić wcale nie jest oczywista
Od 1 lipca 2026 r. benzyna w Polsce drożeje nawet o 83-85 groszy na litrze po powrocie VAT na poziomie 23 proc. W takich realiach pytanie o klimatyzację przestaje być kwestią komfortu – to pytanie o pieniądze. Sprawdziliśmy, co naprawdę więcej pali: włączona klima czy otwarte szyby. I okazuje się, że odpowiedź zależy od jednego konkretnego parametru.
Nowe ceny od środy. Ile teraz kosztuje litr i dlaczego to zmienia rachunek
Do końca czerwca benzyna Pb95 kosztuje średnio 5,91 zł/l, diesel 6,05 zł/l. Od 1 lipca VAT na paliwa wraca z 8 do 23 proc. – to koniec programu „Ceny Paliwa Niżej”. Analitycy biura Reflex prognozują, że benzyna 95 podskoczy do ok. 6,50 zł/l, a olej napędowy do 6,70 zł/l. Na stacjach przy autostradach ceny mogą sięgnąć 7 zł za litr diesla.
Dla kierowcy z autem spalającym 7 l/100 km przy cenie 6,50 zł/l każde 100 km kosztuje 45,50 zł. Każdy dodatkowy litr spalania na 100 km to kolejne 6,50 zł. Tyle wynosi stawka, przy której każda decyzja o sposobie chłodzenia kabiny zaczyna mieć realną cenę.
Ile pali klimatyzacja? Pomiary ADAC, nie marketing
Niemecki Automobilklub ADAC przeprowadził serię pomiarów zużycia paliwa z klimatyzacją i bez niej w różnych warunkach. Wyniki są konkretne: nowoczesna automatyczna klimatyzacja zwiększa spalanie średnio o 10-15 proc. w stosunku do jazdy bez niej. W praktyce przekłada się to na:
- W mieście (ciągłe ruszanie i zatrzymywanie, silnik pracuje nisko): ok. 1 l/100 km więcej – kompresor kliamtyzacji najbardziej obciąża silnik właśnie wtedy, gdy obroty są niskie i układ chłodzi intensywnie po każdym postoju.
- Na trasie przy 100 km/h, spokojna jazda: zaledwie 0,3 l/100 km więcej – przy wyższych obrotach silnik ma większą rezerwę mocy, sprężarka stanowi mniejszy procent obciążenia.
Starsze manualne układy klimatyzacji wypadają gorzej – sprężarka pracuje tam bez przerwy, niezależnie od faktycznej potrzeby chłodzenia. Nowoczesne systemy automatyczne sterują mocą sprężarki i wentylatora dynamicznie, co znacznie ogranicza straty. Różnica między autem z klimatyzacją manualną z lat 2000. a nowym autem z automatycznym klimatronem może wynosić nawet 0,5-0,8 l/100 km przy tym samym scenariuszu jazdy.
A otwarte okno? Aerodynamika rządzi powyżej 70 km/h
Otwarta szyba to nie neutralna alternatywa dla klimatyzacji. Przy niskich prędkościach – typowych dla jazdy po mieście, czyli poniżej 50-70 km/h – wpływ na aerodynamikę jest pomijalny. Silnik i tak pracuje ciężko ze względu na ruszanie, a opór powietrza przez otwarte okna jest przy tych prędkościach niemal niezauważalny. Tu otwarta szyba faktycznie jest tańsza niż klimatyzacja.
Sytuacja odwraca się diametralnie przy wyższych prędkościach. Opór powietrza rośnie kwadratowo wraz z prędkością – podwajając prędkość, czterokrotnie zwiększasz opór. Pomiary ADAC pokazują, że przy 100 km/h dwa otwarte okna generują dodatkowo ok. 0,2 l/100 km więcej względem zamkniętych. Przy 120-140 km/h – czyli typowa autostrada lub ekspresówka – różnica rośnie i może zbliżać się lub przekraczać zużycie samej klimatyzacji.
Badania SAE International (Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji) wykazały, że przy prędkościach powyżej 85 km/h jazda z otwartymi oknami może generować wzrost spalania nawet o 20 proc. względem jazdy z zamkniętymi szybami i umiarkowanie włączoną klimatyzacją. To kluczowy wynik: w pewnych warunkach otwarte okna palą więcej niż klimatyzacja.
Granica opłacalności: 70 km/h. Poniżej okno, powyżej klima
Zestawiając oba zestawy danych, punkt zwrotny wypada przy prędkości ok. 70 km/h. Poniżej tej granicy otwarte okno jest tańsze w eksploatacji niż klimatyzacja – przy założeniu, że silnik jest sprawny, a klimatyzacja w pełni obciąża sprężarkę. Powyżej tej granicy, szczególnie na drodze ekspresowej i autostradzie, klimatyzacja jest bardziej ekonomiczna.
Przełożenie na złotówki przy cenie 6,50 zł/l i aucie spalającym 7 l/100 km na trasie:
- Klimatyzacja na trasie przy 100 km/h: +0,3 l/100 km = +1,95 zł na 100 km.
- Otwarte okna przy 120 km/h: potencjalnie +1,4 l/100 km (20 proc. z 7 l) = +9,10 zł na 100 km.
- Różnica na trasie Warszawa-Kraków (295 km): klimatyzacja kosztuje ok. 5,75 zł więcej niż jazda z zamkniętymi oknami. Otwarte okna na ekspresówce mogą kosztować ponad 26 zł więcej.
To nie jest mały drobiazg przy lipcowych cenach na dystrybutorze.
Jak schłodzić nagrzane auto bez marnowania paliwa
Auto zaparkowane na słońcu w lipcu nagrzewa się do ponad 50-60°C wewnątrz kabiny. Wiele osób włącza klimatyzację na maksimum zaraz po wsiadaniu – to najgorszy możliwy schemat. Klimatyzacja przez pierwsze minuty walczy z kabiną nagrzaną jak piekarnik i zużywa wtedy paliwa nieproporcjonalnie dużo.
Praktyczna sekwencja, która obniża łączne zużycie paliwa na całą trasę: przed odjazdem otwórz wszystkie drzwi na 30-60 sekund – gorące powietrze wyjedzie samoistnie (termika). Następnie, jadąc pierwsze 2-3 km, jedź z otwartymi oknami przy niskiej prędkości miejskiej – to optymalny moment na naturalne przewietrzenie przy minimalnym koszcie aerodynamicznym. Dopiero po wyjechaniu z centrum, zamknij szyby i włącz klimatyzację na umiarkowanym poziomie (ok. 22-23°C, nie na maksimum). Przy niższej różnicy temperatur między kabiną a nastawą sprężarka pracuje z mniejszą mocą, a zużycie paliwa jest znacznie niższe niż przy ustawieniu 16-18°C.
Elektryki i hybrydy: tutaj klimatyzacja uderza mocniej
W samochodach elektrycznych i hybrydach plug-in klimatyzacja działa na prąd z akumulatora – i tu koszty są relatywnie wyższe, bo układ chłodzenia zabiera zasięg. Przy temperaturach powyżej 35°C klimatyzacja w aucie elektrycznym może obciąć zasięg o 20-30 proc. w stosunku do warunków optymalnych (ok. 20°C). Hybrydy nieładowane z gniazdka (HEV) zachowują się podobnie jak spalinowe – klimatyzacja obciąża silnik, ale mniej dotkliwie niż w elektrykach, bo ciepło odpadowe silnika spalinowego i tak się marnuje.
Warszawa: miasto kontra trasa. Co wybrać jadąc S7, S2 albo Wisłostradą
Warszawiacy mają specyficzny profil jazdy: dużo zatrzymań w centrum (Śródmieście, Wola, Praga-Południe), przejazdy ekspresówkami w godzinach szczytu (S7, S8, S2) i regularne trasy do podmiejskich miejscowości. W centrum przy prędkościach 30-50 km/h i ciągłych korkach otwarte okno jest w miarę neutralne dla spalania – klimatyzacja kosztuje jednak realnie do 1 l/100 km więcej. Przy wyjeździe na S7 lub S2 z prędkością 100-120 km/h sytuacja odwraca się i okna zaczynają być droższe w eksploatacji niż klima. Kompromisowe rozwiązanie dla typowego warszawiaka dojeżdżającego z Ursynowa lub Białołęki: okna otwarte przez pierwsze kilometry miejskie, potem zamknięte przy wjeździe na expresówkę z klimatyzacją nastawioną na 22-23°C.
Co to oznacza dla Ciebie? Prosta reguła na wakacyjne tankowania
Przy lipcowych cenach paliwa każdy litr ma znaczenie. Zamiast kierować się przyzwyczajeniami, warto przyjąć kilka zasad opartych na rzeczywistych danych:
- Miasto, poniżej 70 km/h: otwarte okna są tańsze niż klimatyzacja. Różnica to ok. 1 zł na każde 10 km w warunkach miejskich przy cenie 6,50 zł/l.
- Trasa, powyżej 70 km/h: zamknij okna i włącz klimatyzację na ok. 22-23°C. Przy autostradowych prędkościach otwarte okna mogą kosztować kilkanaście złotych więcej na każde 100 km.
- Przed wyjazdem przewietrz kabinę otwierając drzwi na 30-60 sekund, a nie klimatyzacją na maksimum. Zaoszczędzisz na pierwszych, najbardziej kosztownych minutach pracy sprężarki.
- Stare auto z manualną klimatyzacją spala więcej niż nowoczesny klimatron – jeśli system jest wyraźnie nieefektywny, warto rozważyć serwis klimatyzacji przed wakacyjną trasą. Niedrożny filtr kabinowy i niezgodny poziom czynnika chłodniczego potrafią podnieść zużycie układu o 30-40 proc.
- Od 1 lipca tankuj przed długimi trasami na stacjach przy marketach – różnica między najtańszą stacją a drogową może wynosić nawet 40-50 groszy za litr, co przy baku 50 l daje 20-25 zł oszczędności.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.