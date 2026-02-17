Kluczowa zmiana dla warszawskich kierowców! Kamery będą sprawdzać każdy pojazd
Wiosna przynosi kluczową zmianę dla kierowców poruszających się po stolicy. Od kwietnia 2026 r. nadzór nad Strefą Czystego Transportu (SCT) w Warszawie przejmie automatyczny system kamer. Urządzenia zamontowane na wjazdach do strefy będą skanować tablice rejestracyjne i natychmiast weryfikować, czy dany samochód spełnia wymagane normy emisji spalin. To koniec wyrywkowych kontroli – od teraz każdy wjazd zostanie odnotowany w cyfrowym systemie
Warto podkreślić, że kamery nie będą wystawiać mandatów automatycznie. Ich zadaniem jest selekcja pojazdów naruszających przepisy i przekazywanie tych danych policji oraz straży miejskiej, które jako jedyne mają uprawnienia do nakładania kar. System będzie również pełnić funkcję „licznika” dla tzw. wjazdów okazjonalnych. Każdy kierowca, którego auto nie spełnia norm SCT, może wjechać do centrum 4 razy w roku bez żadnych konsekwencji. Dopiero 5. wjazd w tym samym roku kalendarzowym będzie skutkował mandatem.
Obecne zaostrzenie przepisów to dopiero początek. Kolejny duży etap zmian zaplanowano na koniec 2027 r., a od stycznia 2028 r. nowe restrykcje obejmą również mieszkańców Warszawy płacących tu podatki. Wówczas ze strefy wykluczone zostaną diesle starsze niż 13 lat oraz auta benzynowe starsze niż 22 lata.
Jeśli poruszasz się samochodem po Warszawie, sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian w kontroli wjazdów:
-
Krok 1: Sprawdź normę emisji spalin swojego auta. Informację o tym, czy Twój pojazd spełnia normy (Euro 4 dla benzyny, Euro 6 dla diesla), znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym lub w aplikacji mObywatel w usłudze „Historia Pojazdu”.
-
Krok 2: Pamiętaj o limicie 4 wjazdów. Jeśli Twoje auto jest starsze i nie spełnia wymogów, możesz wjechać do SCT maksymalnie 4 razy w 2026 r. Planuj te wizyty rozważnie, np. na wypadek nagłej wizyty u lekarza lub awaryjnej sytuacji.
-
Krok 3: Nie czekaj na mandat. Jeśli jesteś mieszkańcem Warszawy i płacisz tu podatki, obecnie korzystasz z ulg, ale pamiętaj, że mają one datę ważności. Już teraz planuj ewentualną wymianę pojazdu przed styczniem 2028 r.
-
Krok 4: Zadbaj o czytelność tablic. Skoro system opiera się na skanowaniu numerów, brudne lub zasłonięte tablice rejestracyjne mogą być powodem zatrzymania przez patrol do fizycznej kontroli, co niepotrzebnie wydłuży Twoją podróż.
-
Krok 5: Śledź granice strefy. Kamery są ustawione na konkretnych ulicach wjazdowych. Przed podróżą do centrum sprawdź aktualną mapę SCT na oficjalnych stronach miasta, aby uniknąć przypadkowego nabicia „licznika” wjazdów okazjonalnych.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.