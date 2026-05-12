Kluczowy wiadukt w Warszawie w ruinie. Pociągi jadą pod sypiącą się konstrukcją

Wiadukt na ulicy Towarowej stanowi ważny węzeł drogowy i tramwajowy w centrum Warszawy, prowadzący do biurowego zagłębia na Woli. Konstrukcja przebiega nad linią średnicową (LK 2 i LK 448), po której regularnie kursują pociągi. Zły stan techniczny obiektu wymusił podjęcie działań zmierzających do jego całkowitej przebudowy.

Ekspertyza techniczna i termin zamknięcia

Z ostatniej ekspertyzy wynika, że obecny wiadukt otrzymał zgodę na użytkowanie jedynie do końca 2027 roku. Sypiący się beton i stan zniszczenia sprawiają, że konstrukcja prawdopodobnie zostanie zamknięta przed tym terminem. Obiekt jest w tragicznym stanie, co potwierdzają specjalistyczne badania.

Przetarg na projekt nowej konstrukcji

Kolejarze z PKP PLK S.A. ogłosili przetarg na zaprojektowanie nowego wiaduktu. Plan zakłada zburzenie starej konstrukcji i wybudowanie w jej miejsce nowego obiektu. Wyłoniony wykonawca będzie miał trzy miesiące na przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej w dwóch wariantach. Koszt przygotowania projektu ma wynieść około 870 tysięcy złotych netto, a inwestycja jest finansowana z budżetu centralnego.

Harmonogram prac i utrudnienia

Nowy wiadukt ma być gotowy dopiero pod koniec 2029 roku. Przebudowa ma zająć dwa sezony, co oznacza prowadzenie robót w latach 2027–2029. Prace w tym rejonie będą stanowiły ogromne utrudnienie dla ruchu miejskiego ze względu na znaczenie węzła dla komunikacji tramwajowej i drogowej.

Druga linia średnicowa

Nowy wiadukt na Towarowej zostanie przygotowany pod budowę kolejowego tunelu drugiej linii średnicowej. Ma on znajdować się poniżej pierwszej linii i stanowić element zagospodarowania przyszłego ruchu dalekobieżnego przechodzącego przez Warszawę. Decyzja o remoncie jest określana jako dobra wiadomość, kończąca okres niepewności co do przyszłości tego kluczowego obiektu.