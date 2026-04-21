Kobiety przejmują armię? Polska bije rekordy, których nikt się nie spodziewał
W Polsce zachodzi cicha, ale bardzo wyraźna zmiana, która jeszcze kilka lat temu wydawała się mało prawdopodobna. Coraz więcej kobiet decyduje się na służbę wojskową, a ich obecność w armii przestaje być wyjątkiem i staje się nową normą. Jeszcze dekadę temu kobiety stanowiły mniej niż 5 procent sił zbrojnych. Dziś to już około 17 procent, co pokazuje skalę tej transformacji.
Ten dynamiczny wzrost nie jest przypadkowy. To efekt głębokich zmian, jakie zaszły w Polsce po 2022 roku, kiedy rosyjska inwazja na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację bezpieczeństwa w regionie. Polska rozpoczęła wtedy jeden z najszybszych procesów rozbudowy armii w Europie. W odpowiedzi na nowe zagrożenia państwo zwiększyło wydatki na obronność do poziomu około 4,3 procent PKB, co jest obecnie najwyższym wynikiem w całym NATO.
Wraz z rozbudową sił zbrojnych pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na nowych żołnierzy. Wojsko otworzyło się szerzej na różne grupy społeczne, a kobiety coraz częściej odpowiadają na to wyzwanie. Dla wielu z nich służba nie jest już tylko wyborem ideowym, ale także stabilną ścieżką kariery, możliwością rozwoju i zdobycia specjalistycznych umiejętności.
Zmienia się również postrzeganie roli kobiet w armii. Coraz częściej pełnią one funkcje nie tylko administracyjne czy medyczne, ale także operacyjne i dowódcze. Współczesne wojsko stawia na kompetencje, technologię i wyszkolenie, a nie wyłącznie na siłę fizyczną. To otwiera nowe możliwości i przyciąga osoby, które wcześniej nie rozważały takiej drogi.
Wzrost liczby kobiet w armii to także sygnał szerszych zmian społecznych. Pokazuje, że Polska przechodzi transformację nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, ale także w podejściu do ról zawodowych i społecznych. Wojsko staje się bardziej zróżnicowane, a przez to bardziej elastyczne i nowoczesne.
Eksperci podkreślają, że ten trend prawdopodobnie będzie się utrzymywał. W obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej i dalszych planów rozbudowy sił zbrojnych Polska będzie potrzebować kolejnych tysięcy żołnierzy. Kobiety będą odgrywać w tym procesie coraz większą rolę, współtworząc nowy obraz armii XXI wieku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.