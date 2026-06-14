Kolejki, chaos, tłok i nerwy w urzędach. Każdy chce ratować oszczędności. Urzędy nie wyrabiają się z robotą, niektóre nie przyjmują już dokumentów
Kolejki po decyzje o warunkach zabudowy są gigantyczne, liczba wniosków pobiła rekordy, a i tak ponad 90 proc. gmin w Polsce nie ma jeszcze uchwalonych planów ogólnych. Zegar tyka, a stawka jest wysoka. To często oszczędności życia całej rodziny.
Skąd wziął się ten problem – reforma, która zmieniła reguły gry
Wszystko zaczęło się od reformy planowania przestrzennego. Ustawa z 7 lipca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977) nałożyła na każdą gminę obowiązek uchwalenia nowego dokumentu: planu ogólnego. To cyfrowy, wiążący akt prawa miejscowego, który zastępuje dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studia funkcjonowały od 1994 roku, były dokumentami o charakterze kierunkowym – nie wiążącym. Plany ogólne są wiążące i stają się fundamentem dla wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w gminie.
Najważniejsza konsekwencja dla właścicieli działek: po wygaśnięciu studiów gmina bez planu ogólnego nie może wydać żadnej nowej decyzji o warunkach zabudowy (WZ) ani uchwalić nowego MPZP. Brak WZ oznacza brak możliwości budowy na działce, która nie leży w obszarze objętym MPZP. A takich działek w Polsce są miliony.
Trzy terminy, jedna reforma – chronologia przesunięć
Pierwotna data graniczna to 31 grudnia 2025 roku. Gminy miały 2,5 roku od uchwalenia ustawy na przygotowanie planów ogólnych. Gdy okazało się, że zaledwie kilka gmin zdąży – rząd interweniował.
Pierwsza nowelizacja, uchwalona 4 kwietnia 2025 roku, przesunęła termin o pół roku – do 30 czerwca 2026 roku. Efektem ubocznym był lawinowy wzrost wniosków o WZ: inwestorzy, bojąc się, że po terminie ich działki stracą możliwość zabudowy, ruszyli do urzędów gminnych. Część gmin odnotowała dwukrotny wzrost liczby składanych wniosków w ciągu jednego roku.
Drugie przesunięcie nastąpiło w kwietniu 2026 roku. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji 14 kwietnia 2026 r., Sejm uchwalił ją 30 kwietnia 2026 r. Nowy termin: 31 sierpnia 2026 roku. Zmiana stała się możliwa po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na rewizję wskaźników Krajowego Planu Odbudowy – gminy zachowują dostęp do ponad 457 mln zł z KPO na opracowanie planów ogólnych. Ustawa czeka jeszcze na rozpatrzenie przez Senat i podpis Prezydenta. Do czasu jej wejścia w życie formalnie obowiązuje termin 30 czerwca 2026 r.
Dlaczego kolejki nie maleją, skoro termin przesunięto
Logika jest prosta. Każde przesunięcie terminu oznaczało, że właściciele działek, którzy odkładali złożenie wniosku, dostali kolejne tygodnie na zwlekanie – i znów zwlekali do ostatniej chwili. Sierpień 2026 zbliża się wielkimi krokami, a ponad 90 proc. gmin wciąż nie uchwaliło planu ogólnego.
Dane z monitoringu Geoportalu Krajowego na marzec 2026 roku pokazują, że tylko ok. 1 proc. gmin miało gotowy plan ogólny. W Polsce jest niespełna 2500 gmin. Tempo uchwalania planów jest na tyle niskie, że kolejne przesunięcie terminu było dla ekspertów oczywiste – pytanie dotyczyło tylko tego, kiedy nastąpi. Ministerstwo Rozwoju i Technologii tłumaczyło opóźnienia trudnym dostępem do specjalistów z zakresu planistyki przestrzennej oraz czasochłonnym procesem opiniowania planów ogólnych przez różne instytucje.
Dla właścicieli działek oznacza to jednak jedno: mimo kolejnych terminów mechanizm nie zmienił się. Złożony wniosek o WZ przed uchwaleniem planu ogólnego przez gminę (lub przed 31 sierpnia 2026) będzie rozpatrywany na dotychczasowych zasadach dobrego sąsiedztwa. Wniosek złożony po tej dacie – w gminie bez planu ogólnego – zostanie odrzucony.
Kary dla gmin – 500 zł za każdy dzień opóźnienia
Ustawa nie jest pozbawiona zębów. Gmina, która nie uchwali planu ogólnego w wyznaczonym terminie, naraża się na karę finansową w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nakładaną przez wojewodę. To dotkliwe, szczególnie dla małych samorządów z ograniczonym budżetem – miesiąc zwłoki to 15 000 zł, rok opóźnienia – 182 500 zł.
Kary mają charakter motywacyjny, ale eksperci wskazują, że sam mechanizm sankcji nie rozwiązuje strukturalnego problemu: brakuje planistów. Rynek usług urbanistycznych jest nasycony zamówieniami, a specjalistów jest po prostu za mało, by obsłużyć 2500 gmin jednocześnie w tak krótkim czasie.
Co zmienia się po 31 sierpnia – i czego ustawa nie dotyka
Po wygaśnięciu studiów uwarunkowań 31 sierpnia 2026 roku sytuacja będzie zróżnicowana. Gminy z uchwalonymi planami ogólnymi będą mogły dalej wydawać WZ i uchwalać MPZP – na nowych zasadach. Gminy bez planów ogólnych nie będą mogły wydawać żadnych nowych decyzji WZ do czasu uchwalenia planu ogólnego. To paraliż inwestycyjny dla setek tysięcy właścicieli działek.
Wicepremier Kosiniak-Kamysz potwierdził, że ok. 4 mln istniejących decyzji o warunkach zabudowy zachowuje ważność. Właściciele nieruchomości z wydanymi WZ nie muszą podejmować żadnych działań – ich decyzje nie wygasną.
Nowelizacja z 30 kwietnia 2026 wprowadza też istotną zmianę dotyczącą samych WZ: od 1 stycznia 2027 roku wniosek o warunki zabudowy będzie mogła złożyć wyłącznie osoba posiadająca tytuł prawny do działki. Dziś wniosek o WZ może złożyć każdy – inwestorzy często w ten sposób badali potencjał nieruchomości przed jej zakupem. Ta możliwość zniknie. Jeśli planujesz sprawdzić, czy na upatrzonej działce można postawić dom – zrób to przed końcem roku.
Nowe decyzje WZ wydawane po wejściu w życie nowych przepisów będą ważne przez 5 lat (dotychczas bezterminowo, co prowadziło do kumulacji „zamrożonych” decyzji blokujących plany zagospodarowania).
Warszawa i region: urzędy pod oblężeniem, plany ogólne w toku
Warszawa jako miasto na prawach powiatu uchwalała plan ogólny samodzielnie – prace nad dokumentem trwały od 2023 roku i były jednymi z pierwszych tak zaawansowanych w kraju. Stolica dysponuje też największym zespołem planistów miejskich spośród polskich samorządów.
Inaczej wygląda sytuacja w gminach okalających Warszawę, które od lat doświadczają intensywnej presji inwestycyjnej – Piaseczno, Lesznowola, Grójec, Otwock, Legionowo, Wołomin, Kobyłka. To właśnie tam wydawano masowo WZ dla domów jednorodzinnych na terenach dotychczas rolnych. Po 31 sierpnia 2026 roku gminy, które nie zdążą z planami ogólnymi, nie będą mogły wystawiać nowych decyzji – nawet jeśli sąsiednia działka ma WZ od lat. Właściciele działek w strefie podmiejskiej Warszawy bez aktualnej WZ i bez MPZP powinni działać natychmiast.
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- Masz działkę bez MPZP i bez WZ? Sprawdź natychmiast, czy Twoja gmina uchwaliła już plan ogólny. Postęp prac możesz śledzić w Geoportalu Krajowym (geoportal.gov.pl) w warstwie monitoringu planów ogólnych. Jeśli gmina nie ma planu – złóż wniosek o WZ jak najszybciej, przed 31 sierpnia 2026.
- Złożenie wniosku o WZ przed terminem to kluczowy ruch. Wniosek złożony przed uchwaleniem planu ogólnego przez gminę (lub przed 31.08.2026) będzie rozpatrywany na dotychczasowych zasadach dobrego sąsiedztwa – bez względu na to, kiedy gmina uchwali plan ogólny. Wniosek złożony po terminie w gminie bez planu ogólnego zostanie odrzucony bez rozpatrzenia.
- Masz już WZ? Nie musisz nic robić – decyzja zachowuje ważność. Wicepremier potwierdził to publicznie dla ok. 4 mln istniejących decyzji. Sprawdź jednak czy WZ dotyczy tej samej inwestycji, którą planujesz – zmiana projektu lub funkcji może wymagać nowej decyzji.
- Planujesz kupić działkę i sprawdzić jej potencjał budowlany? Zrób to przed końcem 2026 roku. Od 1 stycznia 2027 wniosek o WZ złożysz wyłącznie jako właściciel lub osoba z tytułem prawnym do gruntu. Możliwość badania działki przez złożenie WZ przed jej zakupem znika.
- Boisz się kolejki w urzędzie gminy? Składaj wniosek pisemnie, z potwierdzeniem daty wpływu. Liczy się data złożenia wniosku, nie data wydania decyzji. Gmina ma obowiązek rozpatrzyć każdy wniosek złożony przed uchwaleniem planu ogólnego – nawet jeśli odpowie po upływie terminu.
- Twoja gmina opóźnia się z planem ogólnym i grożą jej kary? Masz prawo zapytać wójta lub burmistrza o harmonogram prac nad planem ogólnym i źródło finansowania. Gminy mogą sięgać po 457 mln zł z KPO – warto wiedzieć, czy Twoja złożyła odpowiedni wniosek.
- Postęp prac nad planami ogólnymi w całym kraju możesz śledzić bezpłatnie na Geoportalu Krajowym pod adresem geoportal.gov.pl – w warstwie „Monitoring postępu prac nad planami ogólnymi gmin”.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.