Kolejki pod urzędami rosną, a to da się załatwić w 2 minuty. Już 6,5 mln Polaków zablokowało w telefonie
Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło najnowsze statystyki: ponad 6,5 miliona osób włączyło blokadę numeru PESEL. To realna tarcza przed wyłudzeniami, a mimo to tysiące wciąż czekają w kolejce do okienka, choć całą procedurę można zrobić na smartfonie – szybko, bezpłatnie i bez wychodzenia z domu.
Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że masowe zastrzeganie PESEL ogranicza pole działania oszustów próbujących brać kredyty na cudze dane. Najprościej uruchomić ochronę w aplikacji mObywatel – kilka kliknięć i gotowe. Mimo dostępności tego rozwiązania, wiele osób wybiera wizytę w urzędzie gminy, co generuje ogromne kolejki.
Co daje zastrzeżenie PESEL
Blokada sprawia, że banki, firmy pożyczkowe i notariusze widzą w systemie „czerwone światło”. Gdy PESEL jest zastrzeżony, nie dojdzie do zawarcia umowy kredytu czy pożyczki bez wcześniejszego cofnięcia blokady przez właściciela numeru. To szczególnie ważne po zgubieniu dokumentów, wycieku danych czy próbie kradzieży tożsamości.
Jak zrobić to najszybciej
- Otwórz mObywatel i wybierz usługę zastrzegania PESEL.
- Potwierdź tożsamość (np. przez profil zaufany).
- Włącz blokadę. Status możesz sprawdzić i zmieniać w dowolnym momencie.
Całość trwa kilka minut i nic nie kosztuje. Alternatywą jest urząd gminy, ale tam trzeba liczyć się z kolejką i formalnościami. Docelowo możliwość zastrzegania ma być dostępna także w bankowości elektronicznej.
Pamiętaj o jednym ograniczeniu
Z aktywną blokadą możesz napotkać utrudnienia przy: zakupach na raty, kredycie, czynnościach notarialnych czy wypłacie większej gotówki w banku. Planując taką operację, zdejmij blokadę z wyprzedzeniem (w przypadku wysokich wypłat – co najmniej 24 godziny wcześniej), a po wszystkim włącz ją ponownie.
Dlaczego to dziś tak ważne
Fale wycieków danych i coraz sprytniejsze metody cyberprzestępców sprawiają, że klasyczne „uważaj w internecie” już nie wystarcza. Zastrzeżenie PESEL działa prewencyjnie – nawet jeśli ktoś pozyska Twoje dane, nie sfinansuje na nie kredytu od ręki.
Urząd czy aplikacja?
Różnica to godziny vs. minuty. Aplikacja mObywatel prowadzi za rękę i pozwala sterować blokadą w każdej chwili. Wizyta w urzędzie bywa pomocna dla osób mniej cyfrowych, ale nie jest konieczna – większość spraw załatwisz szybciej w telefonie.
Wniosek: Skoro 6,5 miliona Polaków już korzysta z tej ochrony, nie warto czekać w kolejkach. Zastrzeż PESEL w mObywatelu, ustaw przypomnienie przed planowanymi formalnościami finansowymi i miej pełną kontrolę nad swoimi danymi. Bez opłat, bez papierologii, bez ryzyka.
