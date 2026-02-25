Kolejki w całej Polsce. Ludzie robią zapasy. Sprzedaż wzrosła o kilkaset procent
W punktach sprzedaży kruszcu w całym kraju ustawiają się kolejki, a systemy transakcyjne online przeżywają prawdziwe oblężenie. Polacy masowo wycofują oszczędności z innych aktywów, lokując je w bezpiecznej przystani, co zaowocowało astronomicznym, ponad 200-procentowym skokiem sprzedaży w skali roku. Eksperci rynkowi prognozują, że to dopiero początek rajdu cenowego, który może wywindować wartość uncji do niebotycznego poziomu 5500 dolarów jeszcze przed końcem 2026 roku.
Mennica Skarbowa, jeden z liderów rynku notowany na NewConnect, potwierdza, że styczeń przyniósł bezprecedensowe zainteresowanie fizycznym kruszcem. Inwestorzy zmienili swoje podejście – złoto przestało być traktowane jako narzędzie do spekulacji, a stało się fundamentem strategii ochrony majątku w niepewnych czasach. Co ciekawe, mimo wysokich wahań kursowych, do punktów sprzedaży trafiają nie tylko doświadczeni gracze, ale przede wszystkim nowi klienci, którzy chcą zabezpieczyć swoją przyszłość na nadchodzące dekady.
Sztabki zamiast lokat. Co najchętniej kupują Polacy?
Obecny trend pokazuje wyraźny zwrot w stronę mniejszych gramatur, które gwarantują właścicielom maksymalną elastyczność.
Hit sprzedażowy: Największym wzięciem cieszą się niewielkie sztabki o wadze 1 g, 5 g oraz 10 g.
Inwestycyjna klasyka: Klienci masowo wybierają sztabki jednouncjowe oraz globalnie rozpoznawalne monety bulionowe.
Pewność odsprzedaży: Popyt koncentruje się na produktach takich jak Krugerrand, Wiedeński Filharmonik czy Liść Klonowy, które można łatwo spieniężyć w każdym zakątku świata.
Elastyczność portfela: Wybór mniejszych wag pozwala inwestorom na stopniowe upłynnianie kapitału w zależności od bieżących potrzeb.
Złoto jako tarcza finansowa. Dlaczego popyt tak gwałtownie urósł?
Dyrektorzy zarządzający podkreślają, że złoto odgrywa dziś zupełnie inną rolę w portfelach Polaków niż akcje czy kryptowaluty.
- Ochrona, nie spekulacja:** Złoto jest obecnie postrzegane jako narzędzie do stabilizowania majątku w długim horyzoncie czasowym.
- Odporność na wahania:** Mimo chwilowej niestabilności cen, kruszec pozostaje dla Polaków najbezpieczniejszą formą lokowania kapitału.
- Silny napływ nowych graczy:** Rynek rośnie dzięki osobom, które wcześniej nie inwestowały w metale szlachetne.
- Prognozy wzrostu:** Przewidywany wzrost ceny do 5500 USD za uncję dodatkowo napędza decyzje o zakupach „tu i teraz”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.