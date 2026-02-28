Kolejna fala ataków na ZEA. Obrona powietrzna przechwytuje irańskie rakiety i drony

Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o przechwyceniu kolejnej fali irańskich rakiet i bezzałogowych statków powietrznych wystrzelonych w kierunku kraju. Według oficjalnego komunikatu wszystkie zagrożenia zostały zneutralizowane, a ataki nie spowodowały ofiar.

Fot. Warszawa w Pigułce

Skuteczna obrona, ale napięcie rośnie

Resort obrony przekazał, że systemy obrony powietrznej zadziałały „z wysoką skutecznością”, przechwytując nadlatujące obiekty jeszcze przed dotarciem do celów. W wyniku operacji na niektórych obszarach, w tym w Abu Zabi i Dubaju, odnotowano upadek odłamków zestrzelonych pocisków. Nie zgłoszono jednak rannych ani poważnych zniszczeń.

Władze podkreślają, że sytuacja bezpieczeństwa w kraju pozostaje pod kontrolą.

Pełna gotowość sił zbrojnych

Ministerstwo Obrony zaznaczyło, że siły zbrojne pozostają w najwyższej gotowości i są przygotowane na reagowanie na wszelkie zagrożenia. Zapewniono, że podjęte zostaną wszystkie niezbędne działania w celu ochrony terytorium, obywateli i rezydentów.

W komunikacie pojawiło się również stanowcze potępienie ataków oraz podkreślenie, że stanowią one naruszenie suwerenności państwa i prawa międzynarodowego.

Apel do mieszkańców

Władze zaapelowały do społeczeństwa o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji oraz o unikanie rozpowszechniania niepotwierdzonych doniesień.

Choć atak został odparty, sytuacja w regionie pozostaje napięta. Kolejne godziny mogą przynieść dalsze działania militarne, co zwiększa ryzyko eskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej.

