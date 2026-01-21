Prognoza pogody: wracają mrozy i silny wiatr. Ostrzeżenia meteo dla województw
Polska stanęła w obliczu pogodowego chaosu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podniósł stopień zagrożenia, wydając ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Podczas gdy północ i wschód kraju ścina zabójczy mróz, południe zmaga się z niebezpiecznym, porywistym wiatrem
Silny wiatr na południu!
Dolny Śląsk walczy z potężnymi porywami. W województwie dolnośląskim (powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych oraz kłodzki) sytuacja jest krytyczna:
-
Porywy grozy: Wiatr z południa osiągnie w porywach aż 85 km/h!
-
Powiat kłodzki: To tutaj jest najgorzej – średnia prędkość wiatru wynosi od 40 do 50 km/h, a lokalnie uderza z siłą nawet 55 km/h.
-
Czas ucieka: Alert dla tych rejonów wygasa już w środę o godzinie 13:00.
Nadchodzi -20 stopni!
Reszta kraju zamienia się w lodową pustynię. Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach: podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim, a także w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego.
|Region
|Prognoza nocna
|Ekstrema lokalne
|Krańce wschodnie
|od -15°C do -18°C
|nawet -20°C!
|Pozostałe regiony objęte alertem
|od -13°C do -16°C
|około -18°C
W ciągu dnia słońce nas nie ogrzeje – temperatura maksymalna wyniesie zaledwie od -8°C do -4°C. Odczucie zimna potęguje wiatr (5-15 km/h). Ostrzeżenia przed mrozem pozostają w mocy aż do godziny 10:00 w czwartek.
Pełna lista powiatów objętych mrozem:
-
Pomorskie: wejherowski, bytowski, człuchowski, chojnicki, kościerski, kartuski, starogardzki, kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski, gdański, Gdańsk, tczewski.
-
Kujawsko-pomorskie: grudziądzki, Grudziądz, brodnicki, rypiński, świecki, tucholski, sępoleński.
-
Łódzkie: opoczyński, tomaszowski, rawski, skierniewicki, Skierniewice, łowicki.
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.