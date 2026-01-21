Prognoza pogody: wracają mrozy i silny wiatr. Ostrzeżenia meteo dla województw

Polska stanęła w obliczu pogodowego chaosu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podniósł stopień zagrożenia, wydając ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Podczas gdy północ i wschód kraju ścina zabójczy mróz, południe zmaga się z niebezpiecznym, porywistym wiatrem

Fot. Warszawa w Pigułce

Silny wiatr na południu!

Dolny Śląsk walczy z potężnymi porywami. W województwie dolnośląskim (powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych oraz kłodzki) sytuacja jest krytyczna:

Nadchodzi -20 stopni!

Reszta kraju zamienia się w lodową pustynię. Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach: podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim, a także w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego.

Region     Prognoza nocna     Ekstrema lokalne
Krańce wschodnie     od -15°C do -18°C     nawet -20°C!
Pozostałe regiony objęte alertem        od -13°C do -16°C     około -18°C

W ciągu dnia słońce nas nie ogrzeje – temperatura maksymalna wyniesie zaledwie od -8°C do -4°C. Odczucie zimna potęguje wiatr (5-15 km/h). Ostrzeżenia przed mrozem pozostają w mocy aż do godziny 10:00 w czwartek.

Pełna lista powiatów objętych mrozem:

  • Pomorskie: wejherowski, bytowski, człuchowski, chojnicki, kościerski, kartuski, starogardzki, kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski, gdański, Gdańsk, tczewski.

  • Kujawsko-pomorskie: grudziądzki, Grudziądz, brodnicki, rypiński, świecki, tucholski, sępoleński.

  • Łódzkie: opoczyński, tomaszowski, rawski, skierniewicki, Skierniewice, łowicki.

