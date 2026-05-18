Kolejna podwyżka obowiązkowej opłaty. Polacy zapłacą więcej już od 2027 roku
Mimo wcześniejszych zapowiedzi abonament RTV nie znika. Wręcz przeciwnie – od początku 2027 roku czekają nas wyższe stawki zarówno za radio, jak i telewizor. Wraz z podwyżką wzrosną także kary dla osób, które nie zarejestrowały odbiorników.
Nowe kwoty zatwierdziła już Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Nowe stawki od stycznia 2027
Od 1 stycznia 2027 roku abonament RTV będzie wynosił:
- 10,80 zł miesięcznie za radio,
- 34,50 zł miesięcznie za telewizor lub radio i telewizor.
Obecnie opłata za telewizor wynosi 30,50 zł, co oznacza jedną z najwyższych podwyżek ostatnich lat.
Rocznie ponad 400 zł
Osoby płacące abonament co miesiąc wydadzą:
- 414 zł rocznie.
Nieco mniej zapłacą osoby wybierające opłatę z góry za cały rok. W takim przypadku kwota ma wynieść:
- 372,60 zł.
Podwyżki wynikają z obowiązujących przepisów dotyczących corocznej waloryzacji opłat.
Kary również pójdą w górę
Wyższe będą także sankcje za brak rejestracji odbiorników:
- 1035 zł za niezarejestrowany telewizor,
- 324 zł za radio.
To szczególnie ważne dla osób, które są przekonane, że korzystanie wyłącznie z internetu lub platform streamingowych zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu.
Smartfon i komputer też mogą mieć znaczenie
Poczta Polska przypomina, że obowiązek abonamentowy może obejmować nie tylko klasyczne radio czy telewizor.
W niektórych przypadkach kontrola może dotyczyć również:
- smartfonów,
- tabletów,
- komputerów umożliwiających odbiór treści audio i wideo.
Najwięcej problemów pojawia się podczas kontroli prowadzonych przez pracowników Poczty Polskiej.
Rząd zapowiada zmiany, ale opłata nadal obowiązuje
Ministerstwo Kultury od miesięcy pracuje nad nowym systemem finansowania mediów publicznych. Pojawiają się zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go finansowaniem z budżetu państwa.
Na razie jednak nowe przepisy nie weszły w życie. Oznacza to, że abonament RTV nadal pozostaje obowiązkowy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Od 2027 roku wiele gospodarstw domowych odczuje:
- wyższe miesięczne opłaty,
- większe kary za brak rejestracji,
- bardziej kosztowne zaległości.
Warto sprawdzić:
- czy odbiornik został zarejestrowany,
- czy przysługuje zwolnienie z opłat,
- oraz jakie urządzenia mogą podlegać abonamentowi RTV.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.