Kolejna podwyżka obowiązkowej opłaty. Polacy zapłacą więcej już od 2027 roku

18 maja 2026 19:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mimo wcześniejszych zapowiedzi abonament RTV nie znika. Wręcz przeciwnie – od początku 2027 roku czekają nas wyższe stawki zarówno za radio, jak i telewizor. Wraz z podwyżką wzrosną także kary dla osób, które nie zarejestrowały odbiorników.

Polskie pieniądze w nieładzie.
Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe kwoty zatwierdziła już Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Nowe stawki od stycznia 2027

Od 1 stycznia 2027 roku abonament RTV będzie wynosił:

  • 10,80 zł miesięcznie za radio,
  • 34,50 zł miesięcznie za telewizor lub radio i telewizor.

Obecnie opłata za telewizor wynosi 30,50 zł, co oznacza jedną z najwyższych podwyżek ostatnich lat.

Rocznie ponad 400 zł

Osoby płacące abonament co miesiąc wydadzą:

  • 414 zł rocznie.

Nieco mniej zapłacą osoby wybierające opłatę z góry za cały rok. W takim przypadku kwota ma wynieść:

  • 372,60 zł.

Podwyżki wynikają z obowiązujących przepisów dotyczących corocznej waloryzacji opłat.

Kary również pójdą w górę

Wyższe będą także sankcje za brak rejestracji odbiorników:

  • 1035 zł za niezarejestrowany telewizor,
  • 324 zł za radio.

To szczególnie ważne dla osób, które są przekonane, że korzystanie wyłącznie z internetu lub platform streamingowych zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu.

Smartfon i komputer też mogą mieć znaczenie

Poczta Polska przypomina, że obowiązek abonamentowy może obejmować nie tylko klasyczne radio czy telewizor.

W niektórych przypadkach kontrola może dotyczyć również:

  • smartfonów,
  • tabletów,
  • komputerów umożliwiających odbiór treści audio i wideo.

Najwięcej problemów pojawia się podczas kontroli prowadzonych przez pracowników Poczty Polskiej.

Rząd zapowiada zmiany, ale opłata nadal obowiązuje

Ministerstwo Kultury od miesięcy pracuje nad nowym systemem finansowania mediów publicznych. Pojawiają się zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go finansowaniem z budżetu państwa.

Na razie jednak nowe przepisy nie weszły w życie. Oznacza to, że abonament RTV nadal pozostaje obowiązkowy.

Co to oznacza dla Ciebie?

Od 2027 roku wiele gospodarstw domowych odczuje:

  • wyższe miesięczne opłaty,
  • większe kary za brak rejestracji,
  • bardziej kosztowne zaległości.

Warto sprawdzić:

  • czy odbiornik został zarejestrowany,
  • czy przysługuje zwolnienie z opłat,
  • oraz jakie urządzenia mogą podlegać abonamentowi RTV.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna