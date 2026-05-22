Kolejna szalona akcja Łatwoganga! Znany twórca przejedzie całą Polskę na rowerze

22 maja 2026 09:07 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Popularny polski twórca internetowy, działający pod pseudonimem Łatwogang, zainicjował kolejny nietuzinkowy projekt o charakterze filantropijnym. Znany z angażowania masowej publiczności influencer tym razem zamierza podjąć wymagające wyzwanie sportowe, przemierzając Polskę na dwóch kółkach.

Akcja Łatwoganga. Rekordowa zbiórka na pomoc chorym dzieciom. Fot. YouTube
Ekstremalna trasa z gór nad morze

Najnowsza inicjatywa twórcy zakłada pokonanie na rowerze dystansu dzielącego polskie Tatry od Morza Bałtyckiego. Start wyprawy zaplanowano w Zakopanem, skąd Łatwogang skieruje się na północ, by docelowo dotrzeć do Gdańska. Taka trasa to ogromne wyzwanie logistyczne i kondycyjne, wymagające pokonania kilkuset kilometrów w zróżnicowanym terenie. Projekt ma nie tylko przetestować fizyczne granice influencera, ale przede wszystkim przyciągnąć uwagę opinii publicznej do organizowanej zbiórki.

Mobilizacja internetowej społeczności

To nie pierwszy raz, kiedy ten zasięgowy twórca wykorzystuje swoje kanały w mediach społecznościowych do niesienia pomocy. Poprzednie przedsięwzięcia udowodniły, że jego fani potrafią błyskawicznie jednoczyć się wokół rzucanych wyzwań. Schemat działania opiera się na transparentnej relacji z podróży – internauci będą mogli na bieżąco śledzić postępy na trasie, lokalizację cyklisty oraz stan licznika wpłat, co stanowi silny bodziec do wspierania akcji charytatywnej.

Nieszablonowe pomysły znakiem rozpoznawczym

Łatwogang zyskał rozpoznawalność dzięki realizowaniu nietypowych, często humorystycznych lub ekstremalnych wyzwań, które dynamicznie podbijały sieć. Połączenie rozrywkowego formatu z realnym wsparciem finansowym dla osób potrzebujących stało się stałym elementem jego działalności. Nowa wyprawa rowerowa przez całą długość kraju ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim świecie mediów społecznościowych w najbliższym czasie.

 

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa (pap.pl)

 

