Kolejne miasto wprowadza nocną prohibicję! Alkohol zniknie ze sklepów po 22.

Radni Wrocławia zdecydowali od tego czwartku w godzinach 22:00-06:00 sprzedaż alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych będzie całkowicie zakazana na terenie całego miasta. Uchwała rozszerza dotychczas obowiązujący zakaz z centrum na wszystkie dzielnice.

Dotąd ograniczenie dotyczyło głównie Starego Miasta i kilku pobliskich osiedli. Wskazywano, że po wprowadzeniu zakazu w centrum liczba interwencji policyjnych związanych z alkoholem spadła o 7 %, a interwencji straży miejskiej aż o 15 %. Dane te uznaje się za kluczowe argumenty za rozciągnięciem regulacji na cały Wrocław.

Nowe zasady nie obejmują lokali gastronomicznych bary, restauracje i kluby będą mogły sprzedawać alkohol w nocy bez zmian. Zakaz dotyczy tylko sprzedaży „na wynos” w sklepach i na stacjach paliw. Przedsiębiorcy, którzy złamią regułę, mogą stracić koncesję i ponieść odpowiedzialność karno-administracyjną.

Radni podkreślają, że rozszerzenie zakazu ma służyć poprawie porządku nocą i ograniczeniu tzw. turystyki alkoholowej sytuacji, gdy mieszkańcy jednej dzielnicy kupowali alkohol nocą w sąsiednich rejonach, gdzie zakaz nie obowiązywał. W konsultacjach przed głosowaniem wzięło udział wiele rad osiedli, a około 60 % mieszkańców opowiedziało się za ujednoliceniem przepisów.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeżeli mieszkasz, pracujesz lub odwiedzasz Wrocław, pamiętaj od teraz wieczorem nie kupisz alkoholu w sklepach ani na stacjach benzynowych. Jeśli planujesz imprezę lub wizytę wieczorną, musisz zaopatrzyć się wcześniej. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu powinni pilnować nowych godzin i dostosować swoje działania, by uniknąć utraty koncesji i kar.

Dla mieszkańców zakaz może przynieść ciszej w nocnych godzinach, mniej awantur i mniej interwencji służb. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że powstanie szara strefa czy nielegalny handel nocą. To także moment, by obserwować, czy zakaz okaże się skuteczny w dłuższej perspektywie, i czy inne miasta pójdą śladem Wrocławia.

